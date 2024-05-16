陸專67年校慶 鍾樹明盼展現「勇士精神」：每位士官都不可或缺

▲陸軍司令鍾樹明。（圖／國防部提供）



記者杜冠霖／台北報導

陸軍司令鍾樹明15日赴陸軍專科學校主持67週年校慶，他表示，因應現代戰爭型態轉變與防衛作戰需求，陸軍不斷追求進步，以提升戰力為核心目標；而維繫部隊戰力的靈魂人物就是士官，積極推動訓練優化政策，而成功的關鍵，就在打造一支平時具備實務管理職能、戰時能遂行「任務式指揮」及「小部隊戰鬥」的士官團隊為關鍵，因此，推動精進士官制度，將從「教育」、「職能」及「經管」等方面著手擘劃。

15日陸軍專科學校創校67週年，鍾樹明親自表揚包括來自三軍、海巡及民間各領域的14位現(退)役傑出校友，戮力執行單位兵力成長、部隊訓練、士官實務等工作，成效卓著，表達肯定。

鍾樹明指出，改革是為了建立「士官服從軍官指揮、軍官尊重士官專業」的良善制度，「陸軍必須與時俱進，精進士官制度刻不容緩，而教育就是推展的起點」。在教育方面，基礎、進修及深造教育，應考量實際作戰需求，制定符合陸軍所需之教育訓練目標，據以研修課程內容，並與部隊實務相結合，使學員生完訓後，具備足夠的專業能力，自信的勝任後續的職務。

鍾樹明也要求司令部士督長林榮華至各單位辦理巡迴座談，蒐整士官幹部對於制度變革的心得及意見，傾聽基層同仁心聲，藉集思廣益，匯集眾人智慧，凝聚共識，共同參與精進士官制度的政策規劃。

國防部故總士官長韓正宏一等長遺孀劉女士，也到場參加；鍾樹明表彰故韓總士官長做事踏實並勇於承擔的精神，其在任職陸軍司令部士督長期間，即推動制度革新，升任國防部參謀本部總士官長後，亦積極提升全體士官素質，是所有同學及幹部效法的典範。

鍾樹明帶領全體人員心念故韓總士官長，朗誦士官信條。鍾樹明宣示「會擔任所有士官最堅強的後盾」，併強調，會與士官站在同一陣線，一同面對與承擔這個時代的挑戰，而在場的每一位士官，對陸軍而言都是不可或缺的基石，期許同學和同仁們充分展現「勇士精神」，秉持著「跟我來」的信念，使陸軍戰力更加堅強茁壯。