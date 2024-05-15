Google I／O首日只講AI！　Gemini Live、尋找照片更強大

▲Google I/O 開發者大會。（圖／翻攝YouTube「Google」）



記者張靖榕／綜合報導

Google 今（15日）凌晨展開 I/O 開發者大會首日的「主題演講」，透過AI計算，整場提到「AI」共120次，2小時的演講全面圍繞在Gemini（前身為Bard）最新應用，罕見未提到新一代的Android 15 系統等。

過去I/O 開發者大會主軸大多是最新Android 系統與Google 旗下服務，不過今年火力聚焦在AI上，包括Gemini相簿的應用加入「Ask Photos」功能，Google宣布在搜尋引擎、Google相簿進一步整合Gemini模型，未來用戶可以透過語音向Gemini下指令，尋找含有特定情境、對象與物件的照片，包括找出有自己車牌號碼的照片，以及小孩在泳池裡等指令，Gemini可以在短時間內從相簿中將符合指令的照片全部找出來。

▲▼「Ask Photos」可為用戶省去找照片的時間。（圖／翻攝YouTube「Google」）



此外，在Worksppace中，Gemini能夠幫用戶從gmail、meet中找出想摘要的重點信件與會議。透過AI技術大幅提升的Google搜尋，用戶只要輸入完整問題餵給AI，就會獲得一份完整資訊的懶人包。

Gemini還有實時語音對話功能「Gemini Live」，其中「Project Astra」功能有強大視覺分析能力，用戶可以打開手機鏡頭，與Gemini的手機對話，根據影片展示，使用者詢問Gemini辨別事物、聲音，甚至對鏡頭前的彩色鉛筆做出生動描述，還能幫使用者找到放在桌上的眼鏡。

▲「Project Astra」。（圖／翻攝YouTube「Google」）



「Ask Videos」則能透過鏡頭協助辨識，例如影片中使用者的相機壞了，開啟鏡頭對著壞掉的相機請Gemini找出壞掉的原因，Gemini就會在搜尋後回答可能的原因與解決方法。

Gemini另外還加入了影片製作功能「Veo」，輸入指令便可以生成長達1分鐘的高畫質AI影片，近期將會開放。

▲「Veo」令人期待。（圖／翻攝YouTube「Google」）



「Gemini Advanced」還將提升個人化體驗，新增可以自訂的「Gem」，類似於ChatGPT 提供的 Custom GPT，用戶可以根據自己的需求打造專屬的AI機器人，包括健身夥伴、廚房助手、編寫程式碼等。

Google也預告，將整合更多Google工具到Gemini中，包含Google日曆、Google Tasks與Google Keep，部分功能已對企業客戶開放，之後會陸續推出更多新功能。