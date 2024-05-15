世新大學攜手東森新聞！「我世新勢力」競賽培育未來新聞人才

▲ 第二屆全國新聞技能競賽「我世新勢力」，冠軍頭銜由政治大學四年級吳冠緯（中）奪下，第二、三名分別由世新新聞四年級張詠詠（右三）、政治大學碩一同學蔡沛芸（左三）獲得，賽後獲獎參賽者與評審合影。（圖／世新大學提供）

生活中心／台北報導

世新大學新聞學系、新聞系學會，東森電視共同主辦的2024第二屆全國新聞技能競賽「我世新勢力」，日前在世新大學管理學院國際會議廳舉辦，經歷一整天緊張刺激的賽程，晉級決賽選手無不卯足全力，最終冠軍頭銜由政治大學四年級吳冠緯奪下，第二、三名分別由世新新聞四年級張詠詠、政治大學碩一同學蔡沛芸獲得。

主辦單位表示，賽程設計分成寫稿與隨機抽稿播報兩階段進行。寫稿部分評分標準包括標題、導言重點及完整新聞內容，由客家電視台主播的許儷齡以及世新新聞助理教授康力平擔任評審，兩位在賽後除給予參賽者實在的回饋之外，也稱讚多數賽者能在有限時間的壓力下，寫出四平八穩的新聞稿，實屬不容易；播報競賽則是考驗參賽者的台風及語言表達能力，東森電視張佳如及蔡侑達兩位當家主播擔任播報環節的評審，張佳如提到，「黃金七秒」是她認為播報時最重要的，強調需要在播報前7秒即抓住觀眾的眼睛，蔡侑達稱讚世新新聞系同學張詠詠擁有線上主播的架勢。

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合作單位東森電視不僅贊助比賽獎金，更提供三名實習機會，東森電視行銷部經理何默真指出，與以新聞傳播起家的世新大學合作，就是期盼能夠看到新聞界的未來新星，希冀優質新血進入東森。賽後她更表示，好幾位參賽者的表現可圈可點，已經具備媒體人的特質，只要再稍加訓練，絕對是優秀媒體人才。

▲ 貴賓、評審與全體參賽選手合影。（圖／世新大學提供）

世新大學校長陳清河勉勵參賽者，並強調新聞報導不只是播報，更重要的是撰稿，必須同時具備資料收集整合及邏輯敘事能力，才能將完整的新聞內容呈現給閱聽眾。世新新聞系前身即為編輯採訪科，已孕育出無數優秀媒體從業人員，他期盼能透過各種不同類型活動，培養更多傑出新聞人才。

世新新聞系沿襲世新傳統的自由民主精神，培養眾多新聞傳播人才，六十多年來培育出許多著名的專業新聞人才，目前業界媒體的新聞主播有30位以上畢業於世新新聞系，是國內電視主播及媒體記者的搖籃。系主任陳澤美表示，很高興新聞技能競賽《我世新勢力》能持續舉辦，除提供業界尋找優秀潛力人才，也藉由賽事提升年輕學子對現今國際社會公共議題的關注程度，期盼未來能看到各方好手加入挑戰，為投入新聞產業暖身。