　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

世新大學攜手東森新聞！「我世新勢力」競賽培育未來新聞人才

圖一：第二屆全國新聞技能競賽「我世新勢力」，冠軍頭銜由政治大學四年級吳冠緯（中）奪下，第二、三名分別由世新新聞四年級張詠詠（右三）、政治大學碩一同學蔡沛芸（左三）獲得，賽後獲獎參賽者與評審合影。（圖／世新大學提供）

▲ 第二屆全國新聞技能競賽「我世新勢力」，冠軍頭銜由政治大學四年級吳冠緯（中）奪下，第二、三名分別由世新新聞四年級張詠詠（右三）、政治大學碩一同學蔡沛芸（左三）獲得，賽後獲獎參賽者與評審合影。（圖／世新大學提供）

生活中心／台北報導

世新大學新聞學系、新聞系學會，東森電視共同主辦的2024第二屆全國新聞技能競賽「我世新勢力」，日前在世新大學管理學院國際會議廳舉辦，經歷一整天緊張刺激的賽程，晉級決賽選手無不卯足全力，最終冠軍頭銜由政治大學四年級吳冠緯奪下，第二、三名分別由世新新聞四年級張詠詠、政治大學碩一同學蔡沛芸獲得。

主辦單位表示，賽程設計分成寫稿與隨機抽稿播報兩階段進行。寫稿部分評分標準包括標題、導言重點及完整新聞內容，由客家電視台主播的許儷齡以及世新新聞助理教授康力平擔任評審，兩位在賽後除給予參賽者實在的回饋之外，也稱讚多數賽者能在有限時間的壓力下，寫出四平八穩的新聞稿，實屬不容易；播報競賽則是考驗參賽者的台風及語言表達能力，東森電視張佳如及蔡侑達兩位當家主播擔任播報環節的評審，張佳如提到，「黃金七秒」是她認為播報時最重要的，強調需要在播報前7秒即抓住觀眾的眼睛，蔡侑達稱讚世新新聞系同學張詠詠擁有線上主播的架勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

合作單位東森電視不僅贊助比賽獎金，更提供三名實習機會，東森電視行銷部經理何默真指出，與以新聞傳播起家的世新大學合作，就是期盼能夠看到新聞界的未來新星，希冀優質新血進入東森。賽後她更表示，好幾位參賽者的表現可圈可點，已經具備媒體人的特質，只要再稍加訓練，絕對是優秀媒體人才。

圖二：第二屆全國新聞技能競賽「我世新勢力」，賽後貴賓、評審與全體參賽選手合影。（圖／世新大學提供）

▲ 貴賓、評審與全體參賽選手合影。（圖／世新大學提供）

世新大學校長陳清河勉勵參賽者，並強調新聞報導不只是播報，更重要的是撰稿，必須同時具備資料收集整合及邏輯敘事能力，才能將完整的新聞內容呈現給閱聽眾。世新新聞系前身即為編輯採訪科，已孕育出無數優秀媒體從業人員，他期盼能透過各種不同類型活動，培養更多傑出新聞人才。

世新新聞系沿襲世新傳統的自由民主精神，培養眾多新聞傳播人才，六十多年來培育出許多著名的專業新聞人才，目前業界媒體的新聞主播有30位以上畢業於世新新聞系，是國內電視主播及媒體記者的搖籃。系主任陳澤美表示，很高興新聞技能競賽《我世新勢力》能持續舉辦，除提供業界尋找優秀潛力人才，也藉由賽事提升年輕學子對現今國際社會公共議題的關注程度，期盼未來能看到各方好手加入挑戰，為投入新聞產業暖身。

ET快訊
不是抖音！高中生都在用「2款App」　學生認證：一下課就打開
快訊／「金玟池」掰了！　政大景觀池命名第一名從缺
林飛帆新工作不是領「部長級」薪水！　實際月薪曝光
北市警包庇賭色15年　業者每月進貢數十萬！
快訊／狼校長性侵4女童　重判15年8月
洲美嚴重車禍　恐怖瞬間曝！
欠費10億！　79萬輛車不繳汽燃費

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

東高雄2日遊推薦！千坪「懶人露營區」看星星　擂茶焢窯推爆

第一次上摩鐵怕痛！「曖昧男3小時」驚呆她　全場驚：贏很多男人

「金玟池」掰了！政大景觀池命名「第一名從缺」

明清晨探15度　下周二迎鋒面「雷雨炸全台」

兄弟聚會女友硬要跟「3行為NG」！全場只有1個女生　氣氛超尷尬

人工生殖法草案納代理孕母　婦團批「強推」：公聽會流於形式

欠費10億！逾期9個月「79萬車還不繳汽燃費」　公路局：可強制執行

台鐵公司首批生力軍「756人集中台北受訓」　挨批分區員訓所虛設

不穿全身名牌！　真正有錢人「4大特徵」跟你想的不一樣

3歲女童喉嚨痛誤認卡魚刺　確認染腸病毒

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

大馬網紅來台旅遊超失望...　見交通狀況嘆：真的是地獄

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

Toyz入獄倒數！蹦闆：每周都會去探監　義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

外公摩鐵認屍心碎捶櫃！　2寶媽男友衝警局哭求見面

寶寶出生2周驟逝...　猩猩媽緊抱孩3個月

Toyz入獄倒數！蹦闆義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

東高雄2日遊推薦！千坪「懶人露營區」看星星　擂茶焢窯推爆

第一次上摩鐵怕痛！「曖昧男3小時」驚呆她　全場驚：贏很多男人

「金玟池」掰了！政大景觀池命名「第一名從缺」

明清晨探15度　下周二迎鋒面「雷雨炸全台」

兄弟聚會女友硬要跟「3行為NG」！全場只有1個女生　氣氛超尷尬

人工生殖法草案納代理孕母　婦團批「強推」：公聽會流於形式

欠費10億！逾期9個月「79萬車還不繳汽燃費」　公路局：可強制執行

台鐵公司首批生力軍「756人集中台北受訓」　挨批分區員訓所虛設

不穿全身名牌！　真正有錢人「4大特徵」跟你想的不一樣

3歲女童喉嚨痛誤認卡魚刺　確認染腸病毒

豬哥亮癌逝7周年「謝金燕痛心發聲」！　230字吐思念：想你了

桃園大坑溪大量白色泡沫！元凶抓到了　最高罰300萬

黃國昌喊與國民黨輪值守議場　王定宇嘆：真把民眾黨帶成藍營附庸

差3000元「就是不買冷暖空調」　他喊好蠢！一票人曝心聲

桃園觀旅局攜手新加坡具影響力旅行業協會　簽署MOU共推智慧永續觀光

東高雄2日遊推薦！千坪「懶人露營區」看星星　擂茶焢窯推爆

洪總談球隊守備失誤　紀慶然扭到腳要下二軍

媽媽來了！白柴車上「飛機耳+瞇瞇眼」興奮迎接　萌到像小白羊

第一次上摩鐵怕痛！「曖昧男3小時」驚呆她　全場驚：贏很多男人

土藏造型街邊店！藏壽司插旗台中沙鹿　在地人想吃不用跑市區

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

生活熱門新聞

高鐵被借手機「通話紀錄大傻眼」！妹子崩潰

觀光客搭電車「愛做1行為」！日本人怒：是霸凌

台大生怨繳稅養軍人　遭現役國軍秀報稅單打臉

「農粉幣」領取方式出爐！每張面額250元　農業部預訂7/1發行

董娘在聯電上班「老公搞上33歲秘書」！員工看傻

今晨14.5℃！　把握好天氣「雨區擴大」時間曝

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

4星座談戀愛　就想天長地久

高中畢旅堅持遊日！孩伸手「旅費6萬」他求助

3空姐「化解機上互毆」登CNN　長榮給獎勵「各嘉獎一次」

新竹妹「求嫁竹科工程師」　自爆3興趣！一票人笑：刷掉

Uber買下台灣foodpanda！外送員酸：以後直接丟1樓

「一早轟隆隆」嚇醒新北人　大票笑：菜逼八

Uber Eats併購熊貓要改名？最受歡迎簡稱出爐

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸宣布嚴懲劉寶傑等5名台灣名嘴

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

摩鐵雙屍！中和櫃姐「沒結過婚」獨養2子女　生父曝光

結婚8年「終於成功愛愛了」！人妻：下禮拜就去辦離婚

高鐵被借手機「通話紀錄大傻眼」！妹子崩潰

Toyz蹲牢前認了「要瘋狂愛愛」！

「你吃太多了！」大胃王YTR被吃到飽店家制止

新北2寶媽起底　悶殺前拍下子女熟睡照

Toyz爆「被篠崎泫綠了又復合」：愛她愛到不行！

超哥開大牛出車禍遭求償6400萬　他拄拐杖現身

沒買YouTube會員！她關閉1設定「廣告全消失」

先悶殺9歲姊再殺6歲弟！單親媽見兒女照片放聲大哭

外公見冰冷愛孫心碎捶櫃　2寶媽男友衝警局求見面

Toyz爆「真的急了」入獄前想娶篠崎泫

騎車下班遇死劫！26歲女牙醫慘遭公車輾斃

更多

最夯影音

更多

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

大馬網紅來台旅遊超失望...　見交通狀況嘆：真的是地獄

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面