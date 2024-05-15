英國小鎮爆嚴重疾病！　數百人「腹瀉痙攣」政府介入調查

▲隱胞子蟲症是由隱胞子蟲（Cryptosporidium spp.）感染所引起的疾病。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國西南部德文郡（Devon）一個濱海小鎮爆發隱胞子蟲症（Cryptosporidiosis），數百位居民從5月初持續腹瀉、嘔吐至今，目前當局已證實16例確診，推估受影響人數還會增加，目前已和環境局、水務公司合作進行調查，懷疑是水源遭受汙染。

根據鏡報、BBC報導，德文郡濱海小鎮布里克瑟姆（Brixham）上百位居民從5月初開始，出現嚴重腹瀉、嘔吐等症狀。當地居民瑪修（Tanya Matthew）表示，她已經連續9天爆發性腹瀉、胃部痙攣，「我所住的街區附近每個家庭都出現相同症狀。」

英國衛生安全局（UKHSA）確認16位居民感染隱胞子蟲症，其餘數百人仍在等待檢驗，目前正在與當地議會、西南水務公司（SWW）、德文郡國民保健署（NHS Devon）和環境局合作檢查確診病例，並調查可能的感染途徑。

隱胞子蟲症是由隱胞子蟲（Cryptosporidium spp.）感染所引起的疾病，臨床患者通常會出現發燒、噁心、腹痛及腹瀉等症狀。免疫力正常的患者症狀持續2至3周後即可痊癒；有免疫缺損者相關症狀則可持續數月之久，嚴重者甚至可能導致死亡。

隱胞子蟲症主要透過水傳染，飲用受汙染的水源或喝下游泳池、溪流中的水，都有可能造成感染。SWW表示，目前處理廠內的檢測未發現問題，呼籲民眾仍可繼續飲用其水源，避免因症狀嚴重而造成脫水。

當地居民路易斯（Kayley Lewis）表示，她全家人都出現症狀，目前正在等待檢驗，「我大兒子是第一個生病的人，他5日因嚴重脫水在醫院過夜，我在6日開始感到不舒服，胃痛、腹瀉持續了6天，而另一個兒子這週要考試，必須強忍腹瀉痙攣去學校，小女兒也出現了胃痙攣症狀。」

另一位居民則說，他起初以為是諾羅病毒，但時間真的持續太久，「我在床上躺了8天，也因此告假兩周，這段時間體重減少了6公斤，這是我經歷過最嚴重的疾病。」

UKHSA指出，目前尚未找到汙染來源，預計病例可能會繼續增加。