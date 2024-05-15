新加坡新總理是誰？親民爆表「粉絲數僅次李顯龍」　超狂資歷曝光

▲新加坡新總理黃循財。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

新加坡副總理兼財長黃循財（Lawrence Wong）今（15）日正式接任總理一職，在當地媒體《8視界》就整理出他的四大「冷知識」，包括極度豐富的公職與政治經驗，以及超親民作風及獨特人格魅力。

►曾是李顯龍的「首席私人秘書」

在公職、事務官方面，黃循財1997年進入政府單位工作，在貿易和工業部擔任經濟學家，2001年與2004年先後在財政部和衛生部任職，2005年至2008年擔任前總理李顯龍的首席私人秘書，3年後出任能源市場管理局副執行長，隔年升任執行長。

►曾在6個政府部門擔任「政治職務」

在政務官方面，黃循財目前至少在6個政府部門擔任政治職務，其中4個部門還是部長高位，為他的執政奠定強大與多元化的基礎。

▼ 前總理李顯龍與現任總理黃循財。（圖／達志影像／美聯社）

2011年，黃循財被委任教育部兼國防部政務部長，2012年升任通訊及新聞部和教育部高級政務部長，同年11月出任文化、社區及青年部代部長。

2014年，他在文化、社區及青年部升任部長，同時兼任通訊及新聞部第二部長。2015年，他成為國家發展部長，2016年受委任成為財政部第二部長，2020年轉任教育部長，同年5月接下財政部長一職。

►社群媒體追蹤人數「僅次總理」

黃循財在社群媒體上非常活躍，不僅會分享家庭趣事，也經常上傳自己彈吉他、學習流行舞步的畫面，甚至特地拍影片回應網友留言，親民作風圈粉無數，即使對政治不熱衷，也很可能在網路上看過他。

如今，黃循財成為社群媒體上最受歡迎的新加坡政治人物之一，追蹤人數僅次於前總理李顯龍，如果只看TikTok這個平台，更是粉絲最多的新加坡政治人物。

►兒時歷經「恐怖劫案」

黃循財曾經在臉書發文分享，10歲那一年家裡曾遭歹徒闖入，把所有貴重物品洗劫一空，他跟哥哥甚至被綑綁起來。

儘管母親報警處理，卻因為不滿調查速度，決定自行著手調查，儘管最後沒能找到罪魁禍首，但黃循財認為，媽媽不服輸、不輕言失敗的精神，讓自己印象深刻。