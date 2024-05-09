烏克蘭男躲徵兵！扮女裝「假冒親妹」闖關出境　秒遭警識破

▲男子粗糙的伎倆馬上被邊境人員識破。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

烏克蘭一名男子為了逃避徵召入伍上前線跟俄羅斯打仗，竟戴上假髮、穿起女裝，佯裝成自己的妹妹，試圖穿越邊境，非法從烏克蘭逃往羅馬尼亞，不過隨即遭到眼尖的邊防警察識破，當場遭到逮捕。

根據《鏡報》報導，該名44歲烏克蘭男子身穿黑色裙子、綠色Polo衫，並戴著帽子與烏黑假髮，同時在胸前塞入異物，企圖偽裝成女性。他6日使用親妹妹的護照企圖穿越烏克蘭邊境，不過隨即被警方抓包。

俄羅斯當局在聲明中表示，「這名來自佐路托諾沙的44歲男子偽裝成女性，今（6）日早上在靠近羅馬尼亞的邊境遭邊防警察逮捕。他帶著他妹妹的護照試圖非法越過烏克蘭與羅馬尼亞的邊境。」

警方直言，其實只要這名男子進入邊境過境點，他粗糙的偽裝很快就會被揭穿，但他仍努力地進行偽裝，聲稱自己是烏克蘭公民，並拿出一本女性的護照給邊防人員檢查。

該名男子目前已被逮捕，接下來將面臨非法越境等行政犯罪指控，目前該案已經移交法院。

由於烏克蘭已實施徵兵令，徵召平民男性入伍以對抗俄羅斯的入侵，因此禁止18歲至60歲的男性在沒有特別許可的情況下出境。烏克蘭總統澤倫斯基2月曾表示，有3.1萬名烏克蘭士兵在俄烏戰爭中喪命。