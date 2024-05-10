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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／卓內閣名單再公布！陳時中、史哲任政委　吳志中任外交部次長

▲▼ 《行動創新AI內閣 新閣策勵營》-卓榮泰。（圖／記者黃克翔攝）

▲準行政院長卓榮泰。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

候任行政院長卓榮泰10日再公布各部會政務次長、副主委人事名單，政務委員包括陳時中、史哲等人入列，駐法期間表現亮眼的吳志中也將擔任外交部政務次長。卓榮泰表示，除了留任表現優異的人員之外，也從各界延攬優秀的人員入列，期待未來的內閣能團結合作，延續過去溫暖堅毅的內閣精神，持續朝向民主和平、創新繁榮與公義永續的台灣前進。

行政院政務委員將由陳時中、史哲、楊珍妮、林明昕出任。陳時中曾任衛生福利部部長、行政院衛生署副署長、中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長，在新冠肺炎期間擔任中央疫情指揮中心指揮官。

史哲為現任文化部部長，曾任行政院勞工委員會勞工保險局總經理、高雄市副市長、文化局長、新聞處長。除了長年關心文化領域外，在擔任勞保局總經理期間首創開辦勞退新制，更橫跨高雄兩任市長，擔任五年的副市長，對於重大建設如：亞洲新灣區5G AIoT創新園區等招商都著墨甚深，深具地方與中央歷練。

楊珍妮為現任台灣美國事務委員會主任委員，曾擔任經濟部經貿談判代表辦公室副總談判代表、經濟部國際貿易局局長、行政院經貿談判辦公室副總談判代表，是經濟部國際貿易局首位女性局長。2020年，出任台灣美國事務委員會主任委員，推動台美21世紀貿易倡議等協議。

林明昕曾任國立中正大學法律學系專任助理教授、東吳大學法律學系及政治學系兼任助理教授，現任臺灣大學法律系專任教授，主要研究領域為憲法、行政法以及行政救濟法。

國立故宮博物院院長將由蕭宗煌留任，蕭宗煌曾任高雄市立美術館館長、國立臺灣博物館館長、文化部次長、主任秘書，以及國立臺灣美術館館長。

台灣美國事務委員會主任委員將由顏慧欣出任，顏慧欣為現任中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長、中華經濟研究院經濟法制研究中心副主任。曾任台北大學法律系兼任助理教授。

行政院政務副秘書長將由現任立法院民進黨團辦公室主任王貴蓮出任。王貴蓮曾任民進黨立法院黨團協調聯絡組組長，是資深國會幕僚，熟悉國會議事規則與院會溝通。

國防部副部長由現任副部長徐衍璞、柏鴻輝留任。徐衍璞過去曾任陸軍司令、副參謀總長執行官、國防部常務次長、陸軍六軍團指揮官等職。柏鴻輝曾任國防院副執行長、國防部常務次長、空軍司令部參謀長、國防部政辦室主任等職，未來期待持續藉重兩位的專業，持續相關政策的推動。

外交部政務次長由現任政務次長田中光留任，現任駐法代表吳志中出任。吳志中在駐法期間，積極為台灣開拓外交視野，更曾多次接受法國媒體專訪，為台灣在國際上發聲，持續強化台灣與歐洲在企業、衛生等領域的交流。

法務部政務次長由前立委黃世杰、現任國安局副局長徐錫祥出任。黃世杰過去擔任立委期間，曾在司法法制委員會與內政委員會歷練，也曾擔任司法法制委員會召委，在各類修法上都有積極表現。徐錫祥曾任台中地檢署檢察官、金門、彰化、台中地檢署主任檢察官、台高檢主任檢察官等職，在緝毒、經濟犯罪、貪瀆、婦幼保護、金融犯罪、選舉查察等均有良好表現。

經濟部政務次長由經濟部中小及新創企業署署長何晉滄出任。何晉滄過去曾任經濟部中小企業處處長、科技部南部科學園區管理局副局長、經濟部中小企業處主任秘書等職，未來將持續積極扶植中小企業接軌國際、低碳轉型，解決中小企業的各項問題。

國發會政務副主委將由現任常務副主委高仙桂出任。高仙桂曾任職經建會副處長、主任秘書、經濟研究處處長，以及亞洲．矽谷計畫執行中心執行長，國家發展委員會主任秘書。

大陸委員會政務副主委由現任政務副主委梁文傑留任。梁文傑過去曾任三屆市議員、行政院大陸委員會諮詢委員、民主進步黨中國事務部副主任等職，長年擔任民進黨重要政策幕僚、主要鑽研兩岸關係政策。

海洋委員會政務副主委將由現任海洋委員會海洋保育署署長黃向文、現任海洋委員會常務副主委吳美紅出任。黃向文曾任國立臺灣海洋大學海洋事務與資源管理研究所所長、農委會漁業署遠洋漁業組科長以及行政院海洋事務推動小組委員。吳美紅曾任總統府第一局局長、大陸委員會政務副主任委員，將借重她擔任政務副主委。

僑務委員會政務副委員長由前台北市議員阮昭雄出任，阮昭雄曾任三屆台北市議員。2023年初，阮昭雄出任陳建仁內閣中華民國僑務委員會副委員長，對於僑委會事務並不陌生，未來也將持續發揮專業，協調相關業務。

退輔會政務副主委由陸軍退役中將傅正誠出任，傅正誠曾任全民防衛動員署後備指揮部指揮官等職務，現為中華民國國軍退除役官兵輔導委員會政務副主任委員，對於相關業務熟稔，具備退除役官兵輔導及安置事宜專業。

原住民族委員會政務副主委由現任政務副主委谷縱•喀勒芳安留任，以及原民會土地管理處處長杜張梅莊出任。谷縱•喀勒芳安是國立台灣大學政治學系碩士，長年在高雄原民會擔任相關職務，杜張梅莊從基層科員、課長，再進入原民會擔任處長，兩位副主委的資歷及實務經驗極為豐富。

行政院主計總處政務副主計長由蔡鴻坤留任，蔡鴻坤過去曾擔任行政院主計總處常務副主計長、行政院主計總處主計官兼綜合統計處處長、行政院主計處主計官兼第三局局長等職務，具備政治經濟相關專業。

行政院人事總處政務副人事長由李秉洲留任，李秉洲自2022年起擔任該職務，過去也曾任財政部人事處處長、教育部人事處處長、勞動部人事處處長等職，具備人事相關專業經歷。

故宮博物院政務副院長由黃永泰留任，黃永泰為國立成功大學建築系博士，過去曾任臺南市政府副秘書長、故宮博物院政務副院長及常務副院長，熟稔故宮博物院事務，未來也將繼續發揮專業，續留故宮博物院政務副院長一職。

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