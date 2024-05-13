網瘋傳「拍照不能比YA」：指紋恐被竊取　專家說話了

▲網傳拍照比YA恐有個資外洩疑慮。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

許多人拍照都會比YA，不過網路卻流傳注意AI詐騙的消息，提醒民眾不要比YA拍照，否則駭客可以透過高科技竊取指紋，進而從事詐騙。對此，台灣事實查核中心也做出回應了。

通訊軟體和社群平台流傳，要民眾小心拍照時不要比YA，以免駭客透過高科技竊取指紋，連動個資和銀行帳戶，個資用來從事犯罪行為，最後反撲到個人身上。

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▲相關消息在社群瘋傳。（圖／翻攝自台灣事實查核中心）

針對傳聞，台灣事實查核中心解釋，現行的技術要在一般環境達到遠距離複製指紋，並能成功應用在後續的盜取個資等攻擊行為，並不容易。

若要完整複製照片中的指紋，必須達到影像清晰、光源充足、拍攝角度、大面積指紋等前提，還必須有特殊規格的高解析設備，並將指紋影像加工製作成立體的3D指紋模具等，並不容易執行，因此民眾不用太過擔心。

刑事鑑識專家指出，指紋資訊安全設備不是單純以平面影像進行辨識，會搭配其他感測技術判斷指紋真偽，目前台灣未曾發生以盜攝指紋影像指紋通過指紋辨識機制的刑事案件。即使技術可做到竊取指紋，但並沒有太多用處，無法從指紋連結到個人身分、甚至是銀行帳戶，傳言過於誇張，是錯誤訊息。

不過，專家也提醒，指紋等生物辨識個資的防護確實是重要議題，民眾應有個資防護觀念。

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