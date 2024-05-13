桃園八旬翁攝護腺癌晚期　精準治療救回一命

▲新一代直線加速器「好神刀」具備影像導引（IGRT）技術，增加治癒成功率。(圖／聯新國際醫院提供)

記者楊淑媛／桃園報導

82歲老翁為頻尿、急尿、排尿量小所苦，家人求助泌尿科醫師，發現是攝護腺癌三期(晚期)，考量老人年紀偏大，患有高血壓、心臟病，且裝有心律調整器，不適合開刀，醫師建議接受好神刀放射線治療，經兩個月療程治療，前列腺特異抗原（PSA）癌症指數降至正常值，也改善排尿不順，療程中幾無副作用，讓老人恢復健康。

聯新國際醫院放射腫瘤科主治醫師宋時雨13日表示，攝護腺癌多發於中高年齡男性，該名老人年紀偏大，恐不適合全身麻醉等高風險治療，與病人及家屬討論後，決定接受「好神刀」放射治療（Halcyon 2.0直線加速器），它具備新一代的影像導引技術（IGRT），能拍攝高解析畫像，讓醫師能更精準判斷腫瘤位置，執行360度放射線照射，完成更好的療效與降低副作用。

宋時雨指出，攝護腺癌放射治療成功的關鍵是精準度，長達8週的療程，每天體內器官都可能會些許移動，像是膀胱可能因尿液多，脹大的膀胱會推動攝護腺離開原本的位置，而位於後方的直腸會隨著消化而蠕動，也會因每天的排便狀況產生形狀變化；同樣的，塞滿宿便的直腸也可能推擠攝護腺的位置。因此，若沒有利用影像確認，正常器官可能跑進照射區域，便可能增加腹瀉、嘔吐等副作用。

宋時雨說，精準的影像導引放射治療成功幫助了無法開刀的中高齡族群，而較年輕的攝護腺癌患者也能得利於影像導引技術的使用，可以降低因放射治療精準度不足、性功能下降等副作用風險。隨著科技越來越進步，快速安靜、無痛低副作用的智慧精準治療，也將大量運用在相關疾病，造福人群。