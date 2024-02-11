年輕人「瘋微整」打肉毒！　醫生警告：可能老更快

▲國外醫生指出，18歲年輕人進行微整形相當常見。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

隨著網路讓美容、美妝風氣盛行，讓年輕人進行「微整形」的數量激增，例如國外相當流行的「嬰兒瘦臉針」（baby Botox），但專家也警告，注射填充劑、吸食電子煙等因素，就是讓「Z世代」年輕人，會比千禧世代還要老得更快的主要原因。

根據《紐約郵報》報導，在TikTok上標籤為#BabyBotox的影片已經吸引了1.89億次觀看，其中許多片段都是年輕女性在臉上注射少量肉毒桿菌，以防止產生深層皺紋。在1996到2012年間出生的「Z世代」自小就與網路社群一起成長，這意味著他們可以隨時隨地了解有關美容手術、趨勢和適合的護膚知識。然而，就算這樣，卻並不代表他們能夠正確地使用這些產品。

醫生認為，過早開始使用注射美容產品，可能影響臉部特徵的自然發展。

美容診所Cosmedics Skin Clinics的醫學總監佩芮（Ross Perry）表示，看到18歲的年輕人打唇部填充劑已經不再罕見，20歲的年輕人除了瘦臉針和填充劑外，還會做半永久性的眉毛和唇部彩妝，而這些療程相互結合起來，可能會讓人看起來更老，且一旦開始走上這條路，就很難回到完全自然的外觀，特別是在社群媒體上開始獲得肯定後。

▲過度微整形或錯誤的保養方式可能讓Z世代老得更快。（示意圖／CFP）



倫敦的皮膚科醫生蕭特（Sophie Shotter）也指出，30歲以下的人真正需要注射鬆弛皺紋的人數其實相當少，若過早使用這些療程，可能會讓人看起來更老，甚至形成像面具一樣的外觀，這也是受到社群媒體影響者們所推崇的全妝造型的影響。

此外，美容專家帕特爾（Amish Patel）警告，過度填充的臉頰和唇部會扭曲臉部輪廓，使人看起來比實際年紀大得多。相比之下，千禧世代（1980年代、1990年代出生的人）則被視為更注重健康的一代，他們比其他世代更不易吸菸，且更傾向於運動，並特別關注護膚。

然而，Z世代似乎更偏好吸菸和吸食電子煙。紐約部落客Meg Superstar Princess表示，她知道香菸對身體有害，但每個人手裡拿著香菸看起來都很酷；而此類「生活方式」會影響皮膚健康和外觀。

Aesthetica Medical的醫學總監薩尼亞（Saniyya Mahmood）博士表示，像14歲的青少年並不需要複雜的護膚程序，這個年紀的他們更沒有必要使用抗衰老產品。相反，青少年應該堅持護膚的三個基本步驟「清潔、保濕和塗抹防曬霜」，選擇適合自己膚質和年齡的產品。