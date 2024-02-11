　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

年輕人「瘋微整」打肉毒！　醫生警告：可能老更快

▲▼微整形,整形,肉毒桿菌,玻尿酸。（圖／CFP）

▲國外醫生指出，18歲年輕人進行微整形相當常見。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

隨著網路讓美容、美妝風氣盛行，讓年輕人進行「微整形」的數量激增，例如國外相當流行的「嬰兒瘦臉針」（baby Botox），但專家也警告，注射填充劑、吸食電子煙等因素，就是讓「Z世代」年輕人，會比千禧世代還要老得更快的主要原因。

根據《紐約郵報》報導，在TikTok上標籤為#BabyBotox的影片已經吸引了1.89億次觀看，其中許多片段都是年輕女性在臉上注射少量肉毒桿菌，以防止產生深層皺紋。在1996到2012年間出生的「Z世代」自小就與網路社群一起成長，這意味著他們可以隨時隨地了解有關美容手術、趨勢和適合的護膚知識。然而，就算這樣，卻並不代表他們能夠正確地使用這些產品。

醫生認為，過早開始使用注射美容產品，可能影響臉部特徵的自然發展。

美容診所Cosmedics Skin Clinics的醫學總監佩芮（Ross Perry）表示，看到18歲的年輕人打唇部填充劑已經不再罕見，20歲的年輕人除了瘦臉針和填充劑外，還會做半永久性的眉毛和唇部彩妝，而這些療程相互結合起來，可能會讓人看起來更老，且一旦開始走上這條路，就很難回到完全自然的外觀，特別是在社群媒體上開始獲得肯定後。

▲▼年輕人,年輕女性,自拍,z世代,Gen z。（圖／CFP）

▲過度微整形或錯誤的保養方式可能讓Z世代老得更快。（示意圖／CFP）

倫敦的皮膚科醫生蕭特（Sophie Shotter）也指出，30歲以下的人真正需要注射鬆弛皺紋的人數其實相當少，若過早使用這些療程，可能會讓人看起來更老，甚至形成像面具一樣的外觀，這也是受到社群媒體影響者們所推崇的全妝造型的影響。

此外，美容專家帕特爾（Amish Patel）警告，過度填充的臉頰和唇部會扭曲臉部輪廓，使人看起來比實際年紀大得多。相比之下，千禧世代（1980年代、1990年代出生的人）則被視為更注重健康的一代，他們比其他世代更不易吸菸，且更傾向於運動，並特別關注護膚。

然而，Z世代似乎更偏好吸菸和吸食電子煙。紐約部落客Meg Superstar Princess表示，她知道香菸對身體有害，但每個人手裡拿著香菸看起來都很酷；而此類「生活方式」會影響皮膚健康和外觀。

Aesthetica Medical的醫學總監薩尼亞（Saniyya Mahmood）博士表示，像14歲的青少年並不需要複雜的護膚程序，這個年紀的他們更沒有必要使用抗衰老產品。相反，青少年應該堅持護膚的三個基本步驟「清潔、保濕和塗抹防曬霜」，選擇適合自己膚質和年齡的產品。

ET快訊
貴州茅台「龍茅」狂漲！賣3.5萬元仍一瓶難求
「14種火鍋料」熱量公開！第1名「整塊跟肥肉一樣」
快訊／氣象署發15縣市低溫特報　2縣市恐跌破6度
夾娃娃機店慘遭亂拉屎！小學生「深蹲脫褲」　他看監視器超崩潰
龍年「九紫離火運」來了！命理師曝「這6行業」最旺
韓國空軍9架黑鷹降落台灣　知情人士曝原因
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

年輕人「瘋微整」打肉毒！　醫生警告：可能老更快

夾娃娃機店慘遭亂拉屎！小學生「深蹲脫褲」　他看監視器超崩潰

韓國空軍9架黑鷹明台灣現身！　過境高雄小港

南美洲「海上墳場」歷史上沉掉500多船　被封全球海況最惡劣航道

韓女喝醉搭計程車慘被「載到摩鐵性侵」　淫魔司機竟有2性犯罪前科

擁3妻爆紅！情色之王再娶4妻嘆「7人是極限」淫瀰生活曝光

美國「抗中大將」眾議員蓋拉格宣布：不競選連任！

9級地震將襲？時空旅人曝「2024連爆毀滅性災害」：比去年更糟

誘殺直播！印度2政敵同框「世紀大和解」　他下秒竟遭連開5槍亡

泰大象突暴走！35歲人妻靠近母象做功德　遭「踩爆肺部」慘死

大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年

蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

陸火鍋店「新服務推出」　手作毛線登場驚呼全網

搶走身障彩券商15萬刮刮樂　嫌犯落網嗆：我就挑軟柿子

羅威那背小書包「臭臉靠牆」　斜眼瞪主人：我不要去上學

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

賣場停車叭一下提醒別插隊　長髮男「喇叭過敏」怒：怎了

年輕人「瘋微整」打肉毒！　醫生警告：可能老更快

夾娃娃機店慘遭亂拉屎！小學生「深蹲脫褲」　他看監視器超崩潰

韓國空軍9架黑鷹明台灣現身！　過境高雄小港

南美洲「海上墳場」歷史上沉掉500多船　被封全球海況最惡劣航道

韓女喝醉搭計程車慘被「載到摩鐵性侵」　淫魔司機竟有2性犯罪前科

擁3妻爆紅！情色之王再娶4妻嘆「7人是極限」淫瀰生活曝光

美國「抗中大將」眾議員蓋拉格宣布：不競選連任！

9級地震將襲？時空旅人曝「2024連爆毀滅性災害」：比去年更糟

誘殺直播！印度2政敵同框「世紀大和解」　他下秒竟遭連開5槍亡

泰大象突暴走！35歲人妻靠近母象做功德　遭「踩爆肺部」慘死

2賓士雪山隧道內超車　竟因「1原因」無法檢舉

隔壁學姐／趙露思從無名演員到爆紅　她的花旦之路是這樣練成的！

初三「赤狗日」大凶！6禁忌別踩雷　在家睡到飽、勿啪啪

過年家庭群組開轟！他點名大伯母「吵死了」直接退群　6000人朝聖

龍年吉祥！盤點MLB現役10大屬龍球星(下)

年輕人「瘋微整」打肉毒！　醫生警告：可能老更快

吃中藥不能吃白蘿蔔？　藥師揭1類藥「恐被抵銷」

通緝犯遇攔查亂報身分證號　瞎扯「忘記生日」…口袋藏安毒

「虛擬偶像」竟然是這樣！　你可能不知道的PLAVE 6大內幕

貴州茅台「龍茅」漲至8000元人民幣又跌回4000 　「仍一瓶難求」

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

國際熱門新聞

誘殺直播　他遭政敵連開5槍身亡

人體運毒「狂吞89膠囊」！5旬男機上暴斃

花8年做艾菲爾鐵塔　金氏紀錄沒看就判失格

他口鼻噴血暴斃！空姐「屍體拖廚房」等降落

前荷蘭首相與妻子「手牽手安樂死」

泰大象突暴走！35歲人妻遭「踩爆肺部」死亡

直升機失事墜毀！　銀行CEO飛賭城看超級盃遇難

日三寶開車撞16歲少女！「屍體卡車底」拖行5km

時空旅人曝2024連爆毀滅災害：比去年更糟

韓空軍9黑鷹現身台　明過境高雄小港

好心讓座害死自己　老婦起身11秒跌出公車重摔亡

擁3妻爆紅！情色之王再娶4妻嘆「7人是極限」

男星爸吸到鞭炮煙　氣喘昏迷心臟2度停止

女老師勾引14歲男學生！少年床單留DNA成鐵證

更多熱門

相關新聞

朝九晚五太辛苦　美正妹拍片「講到落淚」

朝九晚五太辛苦　美正妹拍片「講到落淚」

美國一名女子大學剛畢業後找到人生第一份朝九晚五的正職工作，但她日前在網路上PO影片表示，自己每周工時40小時，但長達數小時的通勤時間，讓她回到家後沒時間自己煮晚餐，沒有精力和朋友們見面約會，講到最後忍不住沮喪落淚。影片爆紅引發正反兩面評論，對此外媒也訪問到女子本人與專家的說法。

Z世代「休假不工作」超內疚

Z世代「休假不工作」超內疚

永慶房屋《新。聞之間》分享職場觀察　合作是Z世代最愛工作模式

永慶房屋《新。聞之間》分享職場觀察　合作是Z世代最愛工作模式

近4成家長焦慮子女教育！在小孩3歲前就搜尋小學資訊

近4成家長焦慮子女教育！在小孩3歲前就搜尋小學資訊

國泰世華銀行開出百萬年薪招募儲備幹部

國泰世華銀行開出百萬年薪招募儲備幹部

關鍵字：

微整形Z世代千禧世代

讀者迴響

熱門新聞

包12800給爸媽！妹子遭甩2巴掌「臉上留指印」

柯震東牽手安心亞被目擊！無預警現身「信義區夜店發錢」

即／初二陪妻回娘家釀悲劇　47歲男吃花枝丸噎死

他砸21萬買6本2000元刮刮樂　得出7字結論

即／台語歌手閃狗自撞　車輛翻覆起火

車子沒在用要驗車繳稅？　監理所解答

父母過世！哥邀除夕圍爐突說不在家...他聽笑聲崩潰

柯震東親回「牽手安心亞」　夜店遞千元鈔真相曝

浮誇吊車大王自爆「因台積電賺18億」　稱今年買房要緩緩

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

第2張「2000萬超級紅包」頭獎開出！

妹子LINE「常用1功能回訊息」　網秒懂：不想跟你聊

辛苦了！　春節「忙炸職業」公開

誘殺直播　他遭政敵連開5槍身亡

男友脫褲「跟大拇指差不多」　妹子瞄2部位更震撼

更多

最夯影音

更多
大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年

大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年
蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面