癌婦討每月1萬8扶養費！怨子女不聞不問　兒氣炸：從沒養過我

▲張婦年輕時對子女不聞不問，年老罹癌後卻要求小孩每月給付她1萬8千多元扶養費。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者吳佩蓁／嘉義報導

嘉義一名62歲張姓婦人，年輕時有過2段婚姻，與前夫各育有1子1女，但張女在孩子3、4歲時便入獄服刑，出獄後幾乎未照顧過小孩。不料張婦近日就醫發現罹患乳癌，醫療費用漸增，她不滿一對子女對她不聞不問，於是向法院聲請給付扶養義務訴訟，要求2名子女每月付她1萬8千餘元扶養費。嘉義地院審理認為，張女對2名子女均未盡扶養義務，判決子女免除扶養義務。

判決指出，張女因年事已高，身體狀況不佳，領有身心障礙證明，每月有殘障補助5437元，名下無財產，亦無謀生能力養活自己，平時生活費不足全靠手足接濟，不料最近張女就醫後發現罹患乳癌，雖已開刀化療，但醫藥費漸增，她不滿2名子女對她不聞不問，憤而向法院提起訴訟，要求2名子女付扶養義務，每月付她1萬8778元。

張女的兒子易男指稱，他是由父親及外祖母照顧長大，張女自從他3、4歲就入獄服刑，出獄後便未與他同住或聯繫，從小張女就未扶養過他，從小到大的生活費均是父親給付，而他負擔家計，15歲就出社會工作。而女兒黃女則未經法院通知後，並未到場或委任代理人表示意見，亦未提出書狀作何聲明或陳述。

嘉義地院審理認為，62歲的張女111年度年所得僅1萬餘元，無工作能力，認定她確實已不能維持生活，得請求子女給付扶養費，但考量張女離婚時，小孩還在念小學，但她卻從未對兒子盡過扶養義務，女兒也僅照顧到6歲，亦未負擔過2名子女的生活費用，因此法官認定她未盡扶養義務，已達情節重大之程度，判決2名子女免除對張女的扶養義務。