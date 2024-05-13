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2024 iPad怎麼選？！Pro系列搭載M4晶片、Air 11吋128GB降5千CP值高

▲▼蘋果發表會新一代iPad Pro登場　iPad Air搭載M2晶片搶亮相。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲新一代iPad Pro搭載了最新的M4晶片。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者張家瑋／綜合報導

蘋果公司近期推出了全新的iPad Air和iPad Pro系列。在這次的春季發表會上，最受矚目的莫過於iPad Air首次推出兩種尺寸選擇，而iPad Pro則搭載了最新的M4晶片，並換上了OLED面板。Podcast節目《娜你知道嗎》主持人莫娜，在本集節目中就來分享這次蘋果的春季發表會。

▲點擊收聽Podcast《娜你知道嗎》，解析蘋果春季發表會。

莫娜表示，蘋果首次在iPad Air系列中提供了13吋的版本，讓用戶有更大的螢幕空間可使用。在性能方面，新款iPad Air採用M2晶片，雖然有些用戶更希望搭載更新的M3晶片，但蘋果在這方面做出了實惠的價格調整。11吋iPad Air128GB的價格與前代64GB相同，相當於降價了5000元，而256GB版本也降價了1500元。因此，11吋128GB的版本可說是這次CP值最高的選擇。

此外，iPad Air前置鏡頭改為橫向放置，更符合使用習慣。另外，13吋版本的揚聲器提供了兩倍的低音效果，讓音效體驗更加出色。儲存空間則提供了128GB、256GB、512GB和1TB等4種規格。顏色則有太空灰、紫、藍、星光色等選擇。11吋的價格從1萬9900元起，13吋則從2萬6900元起。

▲▼蘋果發表會新一代iPad Pro登場　iPad Air搭載M2晶片搶亮相。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲iPad Air首次推出11與13吋兩種版本。（圖／翻攝自蘋果官網）

至於iPad Pro，這次的最大亮點在於搭載了M4晶片，以及首次採用OLED面板，顯示畫質獲得大幅提升。不僅如此，取消了128GB容量選擇，最小容量從256GB起跳，同時還提供了Nano-texture玻璃選項，降低了光線干擾，提升了視覺體驗。價格方面11吋iPad Pro起價3萬4900元，13吋起價4萬5900元。如果選擇最高配備的2TB版本，再加上Nano-texture玻璃，價格則達到9萬1400元，成為有史以來最貴的iPad。

值得一提的是，蘋果也推出了新的Apple Pencil Pro，新增了雙指按壓功能，提高了使用便利性。不過要特別注意，新款Apple Pencil Pro只支援M2晶片的iPad Air和M4晶片的iPad Pro，舊款iPad不支援。

莫娜最後表示，無論是iPad Air還是iPad Pro，這次的更新都帶來了更多選擇和更強效能，滿足了不同用戶的需求。她自己最終選擇了13吋iPad Air 256GB版本，而對於一般做娛樂使用的消費者，可以選擇CP值最高的11吋iPad Air 128GB版本。對於專業用戶而言，需要高效能和更大的容量，則可以選擇iPad Pro系列。再者，如果使用環境中常受光源影響困擾，選配Nano-texture玻璃也是不錯的一個選擇。

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