快訊／淡水房仲疑毒駕！連撞3車「釀1死2傷」！檢諭知20萬交保

記者黃宥寧、閔文昱／新北報導

新北市淡水區一名37歲李姓男房仲10日晚間9時許，駕駛白色小客車行經中正東路時，突猛撞3機車還往前拖行大約10公尺距離，造成共3名機車騎士受傷，其中1名22歲騎士死亡。警方事後調查，李男所抽電子煙毒品初驗呈卡西酮反應，不排除毒駕，全案依過失致死罪偵辦。檢方11日諭知20萬元交保。

回顧這起事件，房仲業者李男10日晚間9時26分，駕駛白色自小客車返家，卻在行經淡水中正東路時，突然撞擊一台機車（37歲黃男），之後往前推進，再撞上另兩台機車（分由36歲林男、22歲陳男騎乘），整個路程長達10公尺，最後轎車一直到撞上路邊電線桿、撞斷電子公車牌才停下。

▲37歲房仲業者猛撞3機車，造成1男大生死亡、2機車騎士骨折 。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

死者（22歲陳姓男大生）遭到撞擊後，頭部嚴重創傷，案發第一時間失去呼吸心跳，腦液從耳鼻流出，送醫搶救後不治；另36歲林男右大腿骨折、37歲黃男肋骨骨折送北市振興醫院救治。

淡水警方展開調查，肇事李男酒測值為0.00mg/l，警方又於他身上搜出電子煙煙彈，經實施毒品初驗呈卡西酮反應，已採集尿液送驗，全案依過失致死罪偵辦。檢方11日諭知李男20萬元交保，限制出境出海。