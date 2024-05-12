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本周12生肖運勢排行榜！　屬雞一路飆升、兔子迎來逆轉好運

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）
▲新的一周，來看誰的運勢最佳！（示意圖／ETtoday資料照）

圖、文／CTWANT

命理生肖專家曼樺老師分析，5月12日至5月18日十二生肖的運勢，本周屬兔、雞的人，在事業、財運、愛情、健康等方面運勢都相當不錯，要好好把握機會。

本周事業運前三名

1.虎

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工作：本周運勢終於翻升，為第一名。先有貴人助，後有自己強。職場工作有許多好的回應，繼續加油，都是你之前努力的成果。

2.雞

工作：本周運勢後來居上，為第二名。順著自己的心意做事，不強求反而更能體悟許多事的徵兆，該你的案子跑不了。

3.兔

工作：本周運勢回穩，漸漸向上，為第三名。雖然過程有些曲折，只要不多想，不預設結果，做就對了，一切成果可期。

本周財運前三名

1.雞

財運：財源滿滿的一周，業績掛帥，勤奮不屑，為完成工作而加班。維穩，存錢，面對動盪的世界趨勢，必須多做準備。

2.猴

財運：充滿商業細胞想法的你，點子多，獲得老闆的青睞而被採用，意外在薪資上得到提成獎金。

3.兔

財運：本周突然偏財運上升，可能是長輩的紅包，投資的股利，讓你開心意外，也順便滿足了花錢的自在開心。

本周愛情運前三名

1.兔

愛情：單身女性本周愛情運提升，許多美好的善緣開啟，打開心房，接受愛情，先從朋友開始，了解對方性格比什麼都重要。

2.虎

愛情：愛情運甜蜜，女友每每在加班時為你帶來點心熱食，讓你心生感動，不僅羨煞旁人，更催促著你趕緊結婚。

3.雞

愛情：母親節的過節儀式仍然必須有，雖然母親已經在天堂安息，但是大姊如母，兄弟姊妹感情凝聚，更彌足珍貴。

本周健康運前三名

1.兔

健康：健康運頗佳，保養比換新的觀念更重要，堅持健身房運動，游泳，及每日一萬步以上的走路習慣。

2.雞

健康：健康運不錯，天氣雖然炎熱，變化多端，保持身體的基本活動量，多泡澡，並且腳底按摩來促進循環。

3.牛

健康：健康運尚可，精神狀況過High，咖啡喝多以至於半夜睡不好，連續失眠好幾個晚上，睡前洗澡放鬆有助睡眠。

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