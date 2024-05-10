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母胎單身的女生比較難追求？　女網友點出2原因：真的會嚇到

▲▼正妹,大餐,相親,閨蜜,低胸,穿搭,背心,約會,女友。（圖／記者周亭瑋攝）

▲母胎單身的人會比較難追嗎？（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果喜歡的人沒有交過男朋友或女朋友，是不是會比較難追求？一名男網友發文表示，他覺得「母胎單身」的女生好像比較難追，因為不論他對女方多好，對方都無法拿他和其他人比較，進而覺得他的好「沒什麼」。貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「母胎單是不是真的比較難追」為標題發文表示，有沒有人和他一樣，覺得母胎單身的女生比較難追？因為不論他付出多少，女生都無法比較，所以「他的好」在這類女生眼中可能就變得「沒什麼」；除了這點之外，母胎單身的女生好像也會對談戀愛抱有幻想，渴望自己的愛情如偶像劇般的浪漫。

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原PO認為，母胎單身的女生不好追可能有很多原因，但他也不知道是不是因為自己單身久了，才會搞不清楚怎麼樣算喜歡一個人，大家有不同的想法嗎？

▲▼女友,約會,感情,老婆,小三,劈腿,出軌,餵食,曖昧,相親,交往。（圖／記者周亭瑋攝）

貼文曝光後，有網友認為，「母胎單難追啊，因為耐得住寂寞，一個人也很自在」、「母單簽，一直覺得沒有時間精力去經營一段感情，生活圈太小、交友單純、擇偶條件有點嚴苛、寧缺勿濫，會懂得享受自己一個人的時光」、「我們很清楚自己要如何過生活，自己能夠好好照顧自己，要的感情絕對不是依附式的，如何愛自己的課題我們學得很好」。

還有網友指出2個原因，「有可能是我們太木頭了，但目的性太強的也會把我們嚇到」、「目的性太強真的會嚇到人！而且我超不容易暈船，到現在也沒有體會過什麼叫喜歡上一個人的感覺」、「怕跳脫舒適圈不敢踏入感情也是原因」、「或許是因為單身久了，覺得談感情麻煩，又或者對人有防備心」、「我覺得真的會比較難，就是要看有沒有足夠喜歡到讓她走出舒適圈，冒著被傷害、生活選擇變複雜等等的風險」。

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