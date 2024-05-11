大叔亂刀砍死25歲酒店妹！稱遭騙千萬「被分手」　警：根本沒交往

▲久井的父親聲稱兩人是以結婚為前提交往，女方卻騙錢甩人，然而經警方調查，兩人從未交往。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

日本東京都新宿一名25歲酒店妹8日凌晨在自家公寓門口遭到51歲跟蹤狂亂刀砍殺，身中數十刀，休克死亡。然而嫌犯被逮後聲稱，自己與死者交往後變賣愛車，給對方1000多萬日圓（約新台幣210萬元），但是卻被分手，只是希望女方還錢才會痛下殺手。不過經過警方調查，兩人未曾交往過，女方甚至還因為他的跟蹤行為，聲請過保護令。

根據《讀賣新聞》、《每日新潮》報導，51歲男子和久井學8日持2把刀在25歲被害人平澤俊乃的住家門口埋伏，並在凌晨3時持刀攻擊女方，導致對方死亡。平澤的頸部、背部等全身多處遭砍數十刀，死因則為外傷性休克死亡。

嫌犯被逮後聲稱自己是以前死者經營的酒店的客人。他說，為了支持女方的事業，把自己的車子與摩托車賣掉，並給對方超過1000萬日圓（約新台幣210萬元），只是希望對方還錢，才會埋伏砍人。

兇嫌的父親更稱，兒子與死者曾經以結婚為前提交往，但是女方拿了上千萬後，就把兒子甩掉。然而經過警方調查，死者與兇嫌從未交往，男方3年前就因為跟蹤被警方警告，但是屢勸不聽，因此2022年5月被警方依跟騷法逮捕，被害人也在隔月聲請保護令。

另一方面，嫌犯的父親則透露，兒子早在30歲就曾經結過一次婚，離婚後難忍寂寞，開始沉迷於韓國偶像，隨後遇到在酒店工作的被害人後，又開始沉迷於酒店。