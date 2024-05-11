等妻子下班在車上睡著！男「吸入過多一氧化碳」中毒　斃命司機座

▲馬來西亞一名男子在等妻子時意外睡著，不料卻一睡不醒。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞53歲男子明古於11日凌晨1時左右，疑似因在車內睡著，吸入過量一氧化碳而中毒身亡。

據《東方日報》報導，明古每天都會在妻子傍晚下班時，到上班地點附近接她回家，但明古10日卻異常地在下午2時就抵達目的地，並持續待在車上等候。妻子發現他提前抵達時，還困惑地打電話詢問明古，不過明古卻讓妻子不必擔心他，還囑咐妻子要專心工作。

妻子傍晚下班時，發現明古已在車內熟睡。由於她不想打擾明古睡覺，加上當時已接近孩子的放學時間，因此她便選擇搭車到學校接小孩，再回家準備晚餐，然而明古卻一直到晚間8時都還未回家，也沒有接電話，於是擔心的妻子便請同事到車上查看丈夫的狀況。

同事到車子旁邊看了一眼後，告訴妻子明古仍在熟睡，因此誤以為丈夫只是過度疲憊的妻子未多加懷疑，直到凌晨12時明古仍未回家，妻子才開始感到擔憂，決定返回公司查看丈夫的狀況。不料，妻子抵達後，居然發現明古已將車門反鎖，而且臉色蒼白、失去意識，於是妻子急忙向民都魯消防單位求助，撬開車門將明古救出。

可惜的是，醫護人員將明古救出時，他早已失去生命跡象，而明古的遺體目前也已被送往醫院太平間驗屍。警方初步調查顯示，明古可能是在車內睡覺時，誤吸入大量一氧化碳而導致中毒身亡。