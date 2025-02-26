彰化縣首例！國道車禍駕駛內出血　院前超音波成功搶救

▲埔心分隊高級救護技術員(右1)曾建勳及(右2)王奕翔執行院前超音波檢查成功救護傷患。（圖／消防提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣消防局埔心分隊日前接獲國道車禍救護通報，駕駛生命徵象不穩，埔心分隊高級救護技術員曾建勳及王奕翔憑藉豐富經驗，懷疑傷患有內出血的可能性，即時將影像上傳至專業醫師群組判讀，研判為腹部內出血，立刻通知醫院啟動快速通道，爭取黃金治療時間，為彰化縣首例執行院前超音波檢查成功救護傷患的案例，及時搶救寶貴生命。



案發於2月21日上午9時許，彰化縣消防局據報埤頭鄉國道1號218公里南下內側車道發生車禍需要緊急救護，救護人員抵達現場發現為小客車自撞護欄，造成左上腹瘀傷、左胸肋疼痛，現場意識清醒，患者因疼痛及嘔吐而躁動不安，無法施作超音波。

▲國道1號南下218K自撞護欄。（圖／消防提供）

為爭取黃金救援時間，曾、王兩位技術員當機立斷，利用救護車上配備的無線超音波儀，為傷患進行腹部超音波掃描。儘管傷患因疼痛及嘔吐而躁動不安，影響掃描品質，他們仍堅持完成檢查，並立即將影像上傳至專業醫師群組進行判讀。

醫師群組迅速研判傷患為腹部內出血，埔心分隊隨即通知醫院啟動快速通道。抵達醫院後，救護人員把握時間，再次利用超音波儀確認內出血情況，並持續與醫院醫療團隊保持聯繫，確保傷患能立即接受手術治療。

彰化縣消防局積極提升救護設備，救護車已配備無線超音波儀、12導程心電圖機等六大進階急救器材，打造行動智能急診室，讓救護人員能於現場即時診斷，大幅提升院前急救的效率與成功率，為民眾生命安全提供更完善的保障。這起成功案例創下彰化縣消防局院前超音波檢查成功救護傷患的首例，展現了埔心分隊高級救護技術員的專業素養與迅速反應能力。 這也突顯了消防局積極提升救護能力的成果。