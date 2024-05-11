騎士「身體不適」重心不穩跌水溝　漂200公尺身亡...畫面曝光

記者唐詠絮／彰化報導

彰化永靖鄉昨(10)日深夜發生一起離奇死亡事件！一名47歲詹姓男子騎機車行經永興路199巷附近，疑似身體不舒服，將機車停在路邊，下車休息時疑因天色太暗視線不佳，沒有注意到一旁有水溝，整個人重心不穩踉蹌跌入兩公尺高、水深40公分水溝內，跟著水流漂到200公尺遠，警消獲報後將人救起，已經失去呼吸心跳，送醫急救仍不治，詳細死因待查。

據悉，該名男子住在田中鎮，昨日深夜騎機車從永靖要返家，行經永興路199巷時，疑似身體不舒服，突然在路旁停下機車，由於他搖搖晃晃，其他駕駛見狀紛紛急閃，他約莫停了一分鐘後，頭戴安全帽走下機車，疑似要坐下休息，未注意一旁有護岸，「啊」的一大聲，整個人重心不穩，栽進水溝內。

▲彰化男子疑身體不適重心不穩跌入水溝亡。（圖／民眾提供）

警方據報到場立即通報消防人員前往緊急救護，救護人員抵達落水點並未發現落水民眾，後來才於下游約200公尺處發現一名男子倒臥水溝，該溝渠高度約90公分，寬度80公分，水深40公分，救護人員立即將傷者拉上岸，安全帽還戴在頭上，評估患者生命徵象，無意識脈搏及呼吸，就近送往員榮醫院急救。

但經院方積極搶救，今天清晨3點宣告急救無效死亡，死因尚待檢方相驗釐清。

▲彰化男子疑身體不適重心不穩跌入水溝亡。（圖／民眾提供）