王世堅寧相信柯文哲不懂京華城　批柯帝王心態踢鐵板「死得更慘了」

▲立委王世堅出席小小英雄運動會開幕。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲近日身陷「三大案」爭議，包含京華城案給予840%容積獎勵，日前也有議員踢爆，柯文哲台北市長任內與威京集團主席沈慶京見好幾次面，但都沒有廉政登錄。立委王世堅今（11日）受訪時直言，柯文哲已經從績優股滑落到全額交割，個人寧願相信他是什麼都不懂，但他自以為是的心態，這次完全踢到鐵板，重大變更關鍵時刻更是都自己下條子，「所以齁！死一個更加有了（台語：死得更慘）。」

對於柯文哲被爆與沈慶京私下見面數次，王世堅表示，柯文哲可能心裡沒鬼、他這個人就是這樣，所有的要求都是要求別人、所有檢討都在檢討別人，所以柯文哲沒有要求自己、也沒有檢討自己，就覺得自己最大，這個死樣子、死個性，「這次就踢到鐵板。」

王世堅質疑，柯文哲既不做記錄也不向政風單位做回報，甚至還支開市府警衛人員，換成幾位幕僚陪同跟名商巨賈見面，難免啟人疑竇，何況見面的幾位又是重大標案，像T17、18私下跟新光碰面；京華城竟然是私下跟威京小沈碰面，「這件事傳出來齁，就算是最支持的年輕朋友都會失望甚至離他而去。」

王世堅預言，柯文哲現在檢方以他字案調查，已經從績優股滑落到全額交割，若檢方仔細詳查後，這幾案背後有金流不當利益的話，柯文哲跟民眾黨就四個字「立刻下市」，從全額交割就會立刻下市，柯文哲要正視這個很嚴重的問題。

王世堅直言，「柯文哲不能只是說我心坦蕩，若坦蕩那你幹嘛私下跟相關財團晤面？」王表示，這種跟財團老闆私下晤面的作為，是柯文哲8年來白色力量徹底反對、也嚴禁屬下到各局處首長都不能這麼做的，即便有偶遇、飯局都要做報告，為何獨獨柯文哲不用？

王世堅指出，柯文哲過去這種帝王、自以為是的心態，這次完全踢到鐵板，個人還寧願相信柯文哲是什麼都不懂，只懂醫學部分，其他像是捷運交通建設、教育、都市計畫跟建築，他全然一竅不通，北市府這麼多專業市政顧問，應該傾聽他們看法，甚至善用資源延聘，對這些重大案子做分析。

王世堅指出，柯文哲不懂也不聽別人的，「好啦！你那種態度，就那種我最厲害、一切我自己決定，屬下當然都推給你。」王也指出，也因為這樣，可以看到，重大變更關鍵時刻都是柯文哲自己下條子，「所以齁！死一個更加有了。」