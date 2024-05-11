醉漢闖新莊棒球場禁區撿球被擋　竟抓狂衝撞工作人員...慘被警壓制

記者陸運陞／新北報導

新北市新莊棒球場，昨天（10日）晚間，正在進行中信兄弟與富邦悍將賽事。一名醉漢堅持要進入未開放區域要撿界外球，遭到工作人員阻止，雙方發生口角，警方到場，醉漢先行離去，但隨後又回頭再找麻煩，警方再度趕往，立即將醉漢壓制上銬逮捕，工作人員表示要提出告訴，警方將雙方帶回釐清。

▲警方將鬧事的鄭男上銬帶回派出所。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，30歲的鄭姓男子，昨天晚間9時許，酒後獨自前往新莊棒球場，他從新莊區和興街66號，棒球場2樓3壘側觀眾席，後方走道進入非開放區域撿界外球，立即被工作人員21歲的鄭姓男子勸阻，雙方因此爆發口角衝突，警方獲報，與球團及職棒聯盟人員到場，經勸阻後，雙方才各自離去。

▲鄭男酒後闖禁區撿球遭勸阻，與工作人員發生衝撞遭警方壓制。（圖／翻攝社會事新聞影音）

但酒醉的鄭男離開後，覺得剛剛被工作人員嗆聲，感到非常不滿，趁著酒意再度返回原處，發現正在檢視界外球狀況的鄭男，便上前用胸口撞擊對方，對方不予理會要離開時，竟直接擋住去路，並口出惡言嗆罵工作人員，警方再次獲報抵達，鄭男卻失控不予理會，警員立即將其壓制上銬，由於工作人員堅持提告，警方偵訊後依妨害自由、傷害等罪，將鄭男移送新北地檢署偵辦。

▲警方依妨害自由、傷害罪將鄭男移送偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）