嘉義海鮮餐廳鬥毆2人中刀！金紙行老闆大戰水電工　11人全到案

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義市西區一處海鮮餐廳10日晚間8時27紛傳出鬥毆案件，警方獲報趕抵後，發現現場為10多人械鬥，導致2名男子中刀濺血送醫，現場還一度傳出槍響，幸經確認為道具槍，並無人中彈。警方初步了解，整起鬥毆起因為停車糾紛，後續已經涉案人等全數通知到案，全案依刑法妨害秩序聚眾鬥毆、傷害等罪嫌報請嘉義地方檢察署偵辦。

▲嘉義市西區某海鮮餐廳外停車場爆鬥毆。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方調查，全案起因為10中中午12時許於西區經營金紙生意的蕭姓男子、與另名水電行的黃姓男子因停車問題而發生糾紛，雙方當街鬥毆；未料晚間8時許時，2人冤家路窄又於西區某海鮮餐廳外相遇，當即在餐廳停車場爆發口角，隨後釀成肢體衝突。

▲現場遺落一把沒有殺傷力的玩具槍。（圖／記者翁伊森翻攝）

現場民眾見雙方人馬大亂鬥後嚇得急忙報警，且由於傳出槍響，一度以為有人持槍，幸經警方進一步確認，為不具殺傷力之玩具槍；這起鬥毆共釀成2人中刀受傷，後續送醫治療，沒有生命危險。

由於涉案人數眾多，嘉義警方組成專案小組偵辦，經調閱監視器影像以車追人，漏夜逐一清查通知雙方涉案人等共11人到案，以釐清案情。全案目前依刑法妨害秩序聚眾鬥毆、傷害等罪嫌報請嘉義地方檢察署偵辦。

▼警方將涉案11人通知到案，全案報請嘉義地檢署偵辦。（圖／記者翁伊森翻攝）