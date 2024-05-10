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社會 社會焦點 保障人權

Toyz販毒案還沒收到入監通知　先為「超派鐵拳」到北檢出庭

記者劉昌松／台北報導

直播主Toyz(劉健偉)在今年初因批評網紅超哥(黃伯超)的餐廳醋飯不好吃，在路邊被超哥出拳打到頭破血流，Toyz就醫縫了11針，憤而控告超哥殺人未遂、傷害等罪，台北地檢署10日傳喚傳喚傷害案告訴人Toyz和目擊者出庭，釐清事發經過。

▲▼Toyz還沒收到入監通知　先為「超派鐵拳」到北檢出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲Toyz(右)為「超派鐵拳案」到北檢出庭。（圖／記者劉昌松攝）

Toyz因販賣含二級毒品大麻成分的煙彈，被判刑4年2月確定，負責執行的台中地檢署尚未通知Toyz到案發監時間，日前Toyz在預定網路直播的時間突然消失，一度讓外界懷疑跑路，後來才現身表示因為入事情多，所以開播異常，並提到他還有跟超哥的案子要開庭。

自稱「美食公道伯」的Toyz，之前就曾批評「全台最有錢YouTuber」超哥經營的「超派雞排」，雙方為此鬧得不愉快，1月20日晚上，Toyz在帶著攝影師和攝影師家人到超哥經營的日式料理店開直播，超哥得知後回到店內，詢問用餐品質，雙方開始一陣唇槍舌戰。

過程中，Toyz嫌餐廳的「醋飯不好吃」，讓場面開始尷尬，超哥不滿Toyz故意批評傳流量，雙方轉移陣地到餐廳外繼續爭論，但講沒幾句，超哥情緒爆表，當街痛毆Toyz，Toyz頭部流血，直播也因此中斷。警方獲報到場，立即將超哥以現行犯逮捕，並連同其餘友人共8男1女帶回調查，另通知疑似有踹Toyz一腳的林姓男子到案。

Toyz因頭部撕裂傷，被送往仁愛醫院縫合11針後，在律師陪同下到警控告超哥殺人未遂、傷害、組織和恐嚇等4項罪名，超哥經檢察官訊問後，在事發隔天以5萬元交保候傳，並在接受媒體採訪時說：「對這種人，講什麼都講不通，我越講越氣憤，一時失慮，用了『超派鐵拳』揍了他一頓」，超哥並表示自己就是一時衝動出手，會負起相關法律責任。

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