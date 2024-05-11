「台灣是詐騙天堂」掀論戰　基層警曝2重點：我們有足夠人手嗎？

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友日前在網路發文表示父親誤入詐騙集團陷阱，導致3000萬元房產被騙走，「台灣就是一個詐騙天堂」，引發社會各界關注，後來桃園警方證實確有此事。不過，也有基層員警在網路匿名發文感嘆，要遏止詐騙，宣導很重要，有個很重的刑度也很重要，「但我們有足夠的人手嗎？」

▲網友認為，詐騙案遠比毒品案還要難追查。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

關於女網友聲稱父親遭詐騙3000萬房產一案，蘆竹警分局10日已通知李姓被害人出面說明，並成立專案小組進行調查，根據李姓被害人描述，目前已經鎖定1名犯嫌與3輛涉案車輛，後續將報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

不過，女網友在控訴文章中，一句「台灣就是一個詐騙天堂」，掀起網友們正反意見熱議。有基層員警透過臉書「靠北police」匿名投稿，討論台灣現今面臨的打詐困境，內容提到，雖然政府通過打詐專法，但還是持續有民眾受害，究竟真實的詐騙案件數量有多少，問問看外勤受理同仁就知道。

發文者認為，打詐宣導很重要，有個很重的刑度也很重要，「但我們有足夠的人手嗎？」光是受理一件詐騙案件，資料傳輸就需要花不少時間，更何況還有後續偵辦人手問題，「所有事情都交到警察的手上，真的適合嗎？」

文章公開之後再次掀起網友議論，其中一名網友留言分析，詐騙案大多數都是透過網路手法，追查難度遠高於毒品案，有些甚至還涉及跨國網路洗錢，對詐騙犯罪者來說，這屬於「低風險高報酬」，導致現在出現一堆做詐騙的犯罪者，只要錢多，他們就有能力對抗執法單位，「講白點，以前做偏的都（會）怕警察臨檢，現在做詐的，誰會因為警察臨檢怕的？」