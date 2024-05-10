癌婦過馬路跌倒遭輾斃！招名威批「社會冷漠」：扶她一下很難嗎？

記者閔文昱／綜合報導

北市大同區60歲李姓婦人今（10日）上午11時許，疑似正要出門前往醫院治療癌症，卻不幸在過馬路時跌倒，遭右轉貨車司機輾過，當場失去呼吸心跳，送醫不治。對此，毒物專家招名威看過事發畫面後，不禁感嘆這其實不是人行地獄，而是社會的冷漠，質疑附近駕駛、行人「花個十秒鐘停下腳步來扶她一下很難嗎？」

婦過馬路跌倒「慘被貨車輾死」畫面曝光後，招名威晚間在臉書發文指出，他看了影片後真心覺得不懂，旁邊的機車騎士，或是附近的汽車駕駛，還有在場的行人，看到有老婦人摔倒，「為什麼不扶她？這其實不是人行地獄，這是社會的冷漠…」

▲癌婦過馬路要前往醫院就診，被右轉貨車司機輾過身亡，過程也被後方行車紀錄器拍下。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

「花個十秒鐘停下腳步來扶她一下很難嗎？」招名威感嘆，如果有人願意停下腳步幫老婦人一下，社會不僅會更溫暖，也可能不會發生被卡車輾過的意外，「一秒鐘幾十萬上下就不敵一條人命嗎？感覺不甘你的事就繞過去，真的很冷血…」

警方調查，10日上午11時許，1名61歲的李姓貨車司機，開車行經北市大同區承德路2段、民權西路口，在承德路要右轉民權西路口，卻輾過疑似正要前往醫院的李姓婦人，導致李姓婦人當場卡在貨車底部，警消獲悉後立即趕赴現場。然而警消到場並將婦人從貨車底救出後，婦人已經沒有呼吸心跳，送醫仍不治。

李姓司機初步表示，當時轉彎沒有看到人，是感覺好像輾到東西才下車察看，才發現李姓婦人卡在車底，事後釐清因為李姓婦人過馬路跌倒，導致貨車司機右轉沒看到人，直到發現輾到東西才下車查看，目前李姓貨車司機也依照過失致死罪嫌帶回派出所偵訊。