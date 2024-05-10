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社會 社會焦點 保障人權

婦過馬路跌倒「慘被貨車輾死」畫面曝光　家屬淚：正要去醫院治癌

記者邱中岳／台北報導

北市大同區承德路2段與民權西路口，10日上午發生重大車禍，1台貨車右轉時不慎輾過1名婦人，婦人卡在貨車底救出後緊急送往醫院，但最後仍宣告不治，據悉，婦人因有癌症，當天是正要去醫院看病，不料在斑馬線上跌倒，再遭貨車輾死。

警方調查，10日上午11時許，1名61歲的李姓貨車司機，開車行經北市大同區承德路2段、民權西路口，在承德路要右轉民權西路口，卻輾過1名60歲的李姓婦人，導致李姓婦人當場卡在貨車底部，警消獲悉後立即趕赴現場。

▲▼癌婦正要前往醫院就診，但是在過馬路被右轉貨車司機輾過，警消將人救出送醫仍不治。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲癌婦正要前往醫院就診，但是在過馬路被右轉貨車司機輾過，警消將人救出送醫仍不治。（圖／記者邱中岳翻攝）

警消到場後，先將婦人從貨車底救出，但是已經沒有呼吸心跳，警消立刻將人送往醫院搶救，警方也對貨車司機進行酒測，最後酒測值為0，司機初步表示，當時轉彎沒有看到人，是感覺好像輾到東西才下車察看。

李姓司機下車查看之後，才發現李姓婦人卡在車底，事後釐清因為李姓婦人過馬路跌倒，導致貨車司機右轉沒看到人，直到發現輾到東西才下車查看，目前李姓貨車司機也依照過失致死罪嫌帶回派出所偵訊。

▲▼癌婦過馬路要前往醫院就診，被右轉貨車司機輾過身亡，過程也被後方行車紀錄器拍下。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲癌婦要前往醫院就診，過馬路跌倒（紅圈）被右轉貨車司機輾斃，跌倒過程被拍下。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，李姓婦人平時與姊姊住在北市大同區，因為罹患癌症要固定前往醫院回診接受治療，但是10日上午11時許，李姓婦人疑似正要出門前往醫院，但不慎卻被右轉的貨車撞上卡在車底，救出送往醫院仍不治。

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