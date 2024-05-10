炸荔枝椿象來吃...林業署解釋來龍去脈！台灣只有4種昆蟲能吃

文／今周刊

荔枝椿象屬外來入侵害蟲，俗稱臭屁蟲、臭椿象或荔椿，不僅影響龍眼、荔枝枯萎落果，常見行道樹種臺灣欒樹和造林樹種無患子也都深受其害。然而，你能想像「炸荔枝椿象」的景象嗎？

林業署舉辦「呷蟲王者」活動油炸荔枝椿象，怎料遭到民眾檢舉，原因在於荔枝椿象非法定食用昆蟲，食藥署與嘉縣衛生局也派人前往關切宣導，林業署嘉義分署副分署長則回應，當天活動沒有人吃荔枝椿象。

衛生福利部食藥署副署長林金富週五(5/10)表示，國人沒有食用荔枝椿象的歷史經驗，其食用安全性也未經確認，呼籲民眾應避免食用。此外，林金富也說，會糾正這樣的錯誤行為，若把荔枝椿象當作「食材」販售，最高可依食安法開罰2億。

林業署嘉義分署所屬的觸口自然教育中心官網公告活動資訊，於113年4月27日及5月11日推出2梯次「呷蟲王者」課程活動，活動將昆蟲轉化成創意料理，帶領學員瞭解如何利用昆蟲生長繁殖快速的特性，緩解人口膨脹與氣候變遷造成糧食生產危機。

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觸口自然教育中心也說明舉辦課程的用意在於，聯合國糧食及農業組織（FAO）研究指出人類可食用的昆蟲在全球超過1900種，而昆蟲具有生長繁殖快速的特性，生長期短且蛋白質含量高，一旦人口膨脹或氣候急遽變遷，乾旱、自然災害、戰爭、疾病等等因素導致糧食生產危機時，昆蟲就是一個很好的食物來源，建議可利用昆蟲作為食品和飼料以因應氣候變遷。

▲將荔枝椿象害蟲高溫酥炸料理。 （圖／林業及自然保育署嘉義分署觸口自然教育中心提供）





相較於肉牛、肉豬和肉雞等傳統的肉類生產方式，昆蟲飼養過程需要的飼料量較低，以蟋蟀為例，同樣生長一公斤的重量，其所需飼料僅需肉牛的五分之一。這些優勢使得昆蟲成為解決全球糧食危機及溫室氣體排放問題的方案之一。



學員體驗「呷蟲王者」：經過料理後沒那麼可怕

觸口自然教育中心響應糧農組織食用昆蟲永續環境的主張，特別推出「呷蟲王者」課程，帶領學員尋找荔枝椿象，學習如何辨識及移除，瞭解食用昆蟲對環境的幫助、昆蟲的料理方式與體驗烹調後的荔枝椿象等。

先前體驗過的學員表示「經過料理後其實沒那麼可怕」、「想不到昆蟲也能做成可以入口的料理」、「沒想到還可以透過磨成粉加工，蠻有趣的」，透過課程介紹體驗讓大家漸漸可接受食用昆蟲。

觸口自然教育中心指出，雖然國內未有食用昆蟲的飲食習慣，但食用昆蟲在全球飲食文化中是非常普遍的，全球近十億人口都有食蟲的文化，在中國與東南亞國家都有椿象料理。

「呷蟲王者」課程主要是在向大眾說明食用昆蟲的營養及環境永續價值，鼓勵人們克服對食蟲的心理障礙。

▲林業及自然保育署嘉義分署觸口自然教育中心舉辦昆蟲料理，捕捉荔枝椿象轉化成創意料理。（圖／林業及自然保育署嘉義分署觸口自然教育中心提供）

林業署嘉義分署副分署長：僅入菜發想

「呷蟲王者」活動希望透過帶領學員認識荔枝椿象特性，並將荔枝椿象做成創意料理，此舉卻引發民眾疑慮，向食藥署陳情。

據中央社報導，嘉義縣衛生局長表示有民眾陳情食藥署，指林業署活動有違法嫌疑，食藥署轉衛生局協助調查。也說明當天派員到現場關切是擔心荔枝椿象被炸來吃，不過經查後當日未提供食用。

林業署嘉義分署副分署長李定忠也說明，「呷蟲王者」活動初期規劃及行銷雖以荔枝椿象移除後入菜來發想，但課程前皆依法規調整內容，教導學員改以烹飪蜂蛹為主。

此外，課程僅示範油炸荔枝椿象的方法，但也再次提醒非法規規範內的昆蟲不能食用，所以沒有吃油炸荔枝椿象情況發生。

食藥署：國內僅4種可食用昆蟲食材

事實上，依據食藥署公告台灣可食用昆蟲及昆蟲來源製取之原料，「昆蟲及其來源製取之原料」包括花粉、紅蚯蚓、蜂王乳(漿)、蜂蛹、蜂蜜、蜂膠、蜂膠樹脂、蜂蠟、 擬黑多刺蟻、蠶蛹及蠶絲蛋白，共11種品項可供作食品原料使用；昆蟲種類則是紅蚯蚓、蜂蛹、擬黑多刺蟻、蠶蛹等4種。

遇到「臭屁蟲」千萬別徒手抓

根據屏東縣政府農業處網站資訊指出，荔枝椿象喜好在荔枝、龍眼或欒樹等無患子科植物的花穗或枝梢吸食危害，導致落花、落果，並造成嫩枝及幼果枯萎或果皮黑化等徵狀，當氣溫回升時，越冬成蟲即開始活動。

2-5齡若蟲體型為長方形，呈橙紅色至淡橙色，外圍具有黑色框線；成蟲期腹面為白色，背面呈褐色。受干擾時有假死行為，同時分泌臭液，並掉落於地，但很快又往樹上爬；族群密度高時，常造成枝葉生長遲緩、花穗萎縮或脫落、甚至整個植株枯死，嚴重影響荔枝產量與品質。

此外，荔枝椿象也會傳播荔枝或龍眼鬼叟病(Longan witch's broom)，其危害的傷口也有利荔枝露疫病菌感染。

▲荔枝椿象會造成農業危害。（圖／shutterstock)

提醒民眾遇到荔枝椿象切忌徒手抓蟲，因該蟲受驚擾時，常噴射出具腐蝕性臭液用以自衛，如觸及人體皮膚或眼睛，可造成灼傷般的潰爛，相當疼痛，另要小心其自樹上掉落時不慎接觸，以避免對人體造成傷害。



如何防治荔枝椿象？

1.化學防治

由於成蟲越冬後會大量消耗體內脂肪，對藥劑的敏感度較高，加上氣候冷涼，行動較為遲緩，故此時期為化學防治最佳時期，防治用藥可參考植物保護資訊系統 。籲請農友於荔枝開花前注意防治此蟲害，除可提升結果率外，並降低對授粉昆蟲-蜜蜂的危害。

2.生物防治

荔枝與龍眼開花期間，應停止藥劑防治，藉此提高蜜蜂授粉，同時適值荔枝椿象產卵期，可配合釋放平腹小蜂，減少荔枝椿象族群數量。

3.整合防治

荔枝與龍眼果實發育期，可配合荔枝細蛾防治藥劑，藉此撲殺荔枝椿象。

4.物理防治

結果期間，適值荔枝椿象發育至若蟲期，因若蟲不具飛行能力， 可透過輕拍其棲息部位，讓若蟲掉落地上，此時可在植株樹幹基部塗黏膠，就可阻隔若蟲攀爬樹幹到樹梢。

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