人頭助理出庭撇清「不是我老闆」　前甜心議員急喊：互看雙眼點頭

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理台北市議會前「甜心議員」林穎孟任內，與前男友葉曜彰所涉詐領公款貪污案，今（10日）傳訊被指為人頭助理的楊男與郭女作證，楊男說離職後領1個月薪水是林給的資遣費，郭說從沒做過林的助理，林急忙對郭喊話「我那時看著妳的眼睛說妳是我的助理，妳也看著我的眼睛點頭」，法官諭知本月（5月）17日再開庭，全案共將傳訊11位證人。

▲台北市議會前「甜心議員」林穎孟，因任內涉詐領公費助理補助26萬餘元被起訴，10日到台北地院開完庭受訪盼釐清案情「被知道、被理解」。（圖／記者黃哲民攝）

葉曜彰開完庭快閃不回應發問，林穎孟開完庭受訪，針對郭女證詞不利於她，林說郭女可能忘記往事，或不想變成被告，「我可以理解啦」，但當年彼此很清楚「她是我的助理」，郭女對議員助理的工作內容，似乎認知有誤。

▲葉曜彰（左）被控與前「甜心議員」林穎孟共涉貪污罪嫌，10日到台北地院開完庭不受訪。（圖／記者黃哲民攝）

至於前次開庭因前夫聲請退還保證金、被法官要求補繳100萬元交保金、辦妥手續離開時顯得很難過，她說當天看到還能有人「救我出來，很感動」，現已離開暴風圈，心境蠻寧靜，盼法院釐清案情，「我聘助理就是來做事，跟有沒有拿錢，一點關係都沒有。希望單純想法能被知道、被理解」。

林穎孟被控任內與前男友葉曜彰共謀詐領公費助理補助26萬餘元，涉犯《貪污治罪條例》等罪嫌，起訴犯罪事實有2部分，一為2019年9月資遣楊姓男助理，拖2個月才向台北市議會辦理停聘，藉此詐領3萬餘元，二為2020年將葉男的米達克公司郭姓女設計師，掛名公費助理用助理費支付葉男應給郭女的薪水約23萬元。

楊男證稱任期從2018年12月至2019年9月，擔任林穎孟助理跑行程與剪接質詢影片上網，月薪最高到3萬元，2019年時任林辦主任吳香君找他談資遣，他「被動離職」，林當面附和吳的提議，允諾給他1個月的資遣費。

檢方質疑離職隔月為何沒退出工作群組，楊男小心翼翼說「沒為什麼，可能還在交接工作」，離職後確實領到次月的3萬元，這是林穎孟答應的資遣費，他不知錢從哪裡來，他任職期間，林從沒當面不滿他的工作，但他沒聽說過有助理可遠距上班或借用其他公司辦公。

郭女證稱2020年5月起任職米達克公司，做平面設計、影音拍攝與剪輯等工作，月薪3萬5000元，已於2021年11月離職，任職期間，葉曜彰交代她剪接林穎孟質詢影片，但200年5月下半月到同年9月薪水，是台北市議會匯款到她帳戶支付，她不懂為何這樣運作，都聽從葉男安排。

郭女說雖領議員助理證，但從沒去林穎孟的議會辦公室工作、那邊也沒她的座位，她不是林的助理或小編，因助理須做議員交辦任務、要幫跑行程服務選民，要在議員辦公室上班，葉男僅帶她去議會和林等人開過1次會，介紹她是設計師，林對她說「以後影片、文宣就拜託妳」。

郭女強調去米達克應徵工作，葉曜彰面試與敲定待遇，她請假要跟葉報告，葉才是她的老闆，林穎孟只是客戶，2020年9月底，林和助理鬧翻引發公費助理補助爭議，她看新聞覺得自己領市議會薪水不妥，跟葉男反映，同年10月改由米達克付薪，她繳回助理證辦妥市議會離職手續。

至於林穎孟聲稱錄用郭女當助理不禁止兼差，郭說任職米達克曾幫吳怡農等民代剪接影片，從沒拿過額外酬勞，她沒有兼差身分，2020年發年終，葉男只給她7000元，理由是領市議會薪水期間不算任職米達克年資，但市議會也沒給她平日加班費與年終。

▲台北市議會前「甜心議員」林穎孟，因任內涉詐領公費助理補助26萬餘元被起訴，10日到台北地院開完庭受訪盼釐清案情「被知道、被理解」。（圖／記者黃哲民攝）

林穎孟急忙解釋楊男因太忙碌而離職，外包剪片非常貴，所以聘郭女為專職助理，只需剪片與設計文宣，「3萬5000元聘1位助理單月可剪8支片，還能配合加班，非常划算」。

林穎孟對證人席上的郭女說「我那時看著妳的眼睛說妳是我的助理，妳也看著我的眼睛點頭」，她還跟郭女介紹在場助理「這些都是妳的同事」，因議會辦公室缺剪輯設備，她允許郭女到米達克異地辦公，「我沒同意米達克叫郭女做事不必付錢」，郭聽了沒回應。

林穎孟也對楊男感性認錯，強調從沒想資遣楊，自稱誤信吳香君傳話，沒當面查證楊是否主動離職，以致沒留住人才，讓楊很受傷，後來她請吳問楊退伍願否回鍋，吳拖很久才回覆楊沒理會，林對楊說「我感到非常抱歉」，但補充表示因給楊1個月薪水當資遣費外加1個月補休，楊才會在離職次月仍在交接工作，並拖到同年11月為楊辦歡送會。