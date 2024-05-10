為還賭債通風報信拿好處　新北警巡佐包庇賭場...貪污罪聲押

▲新北地方檢察署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／新北報導

新北市海山警分局6名派出所員警，因為涉嫌通風報信包庇轄區麻將賭場，或擅自查詢民眾個資，新北地檢署前天（8日）深夜發動搜索約談，複訊後於今（10日）晨聲押禁見陳姓巡佐與1名賭場業者，另3名警員與2名業者各交保3萬元到50萬元，還有2名警員訊後無保請回。

據悉，涉及本案的陳姓巡佐與林姓警員，和新北市板橋、三重地區麻將賭場業者往來頻繁，現年50多歲的陳姓巡佐從警30多年，先前也涉及簽賭被送辦、因罪證不足剛獲不起訴。

海山分局去年（2023年）接獲內部檢舉，報請新北檢指揮偵辦，發現陳姓巡佐疑因欠賭債，涉洩漏警方臨檢時段等情資，向賭場通風報信提前防範或轉移陣地，藉此拿好處。此外，檢方發現莊姓、張姓、許姓與蕭姓警員，涉擅自以警用系統查詢民眾個資。

檢方前天深夜趁賭場營業火熱之際，兵分多路搜索賭場與6名員警任職的江翠派出所等處，約談員警、業者與證人共10多人，經一整天密集詢問與蒐證，昨移送檢方漏夜複訊後，以涉犯《貪污治罪條例》等重罪，有逃亡、勾串滅證之虞，聲押禁見陳姓巡佐與陳姓業者。

林姓警員交保15萬元，呂姓、湯姓賭場業者各交保50萬元和5萬元。至於4名涉私查民眾個資的警員，檢方暫未查出收賄事證，因此讓莊姓、張姓警員各交保3萬元，許姓、蕭姓警員提出值班紀錄佐證非私人行為，訊後無保請回，檢方仍將釐清4人查個資的動機。