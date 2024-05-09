邊開車摸胸「老公硬伸進內褲」　人妻忍10年：很髒不喜歡

▲原PO厭惡老公狂摸她私密處。（示意圖／非新聞當事人／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

面對另一半調情只顧自己爽，感受真的很差！一名人妻抱怨，每次坐副駕駛時，老公的手總是不安份，摸完上胸接著伸進她內褲裡，一旦拒絕就會被情緒勒索，「不讓他摸，他會覺得我不愛他」，因此一忍就是10多年。文章曝光後，全場搖頭回應「方向盤很髒，伸進去摸不怕私密處發炎感染嗎？」

一名女網友在Dcard表示，老公有個怪癖，「非常喜歡在開車時候摸我私密處」，先是狂揉上胸，接著伸進原PO的內褲裡，「說真的我真的很不喜歡！」

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儘管老公說有洗手，但仍讓原PO忍無可忍直呼，老公只顧自己爽，更疏忽當事人的感受，「很髒很不衛生，而且也很不尊重我啊。」

不僅如此，老公還情緒勒索，「不讓他摸，他會覺得我不愛他，為了這件事吵了好多次架了，真得很無奈！是我奇怪嗎？」

一票網友認為，摸胸是調情的一種，但摸到私密處就難以接受了，「是他有病，這是情勒了吧」、「車上揉胸還好，可是私密處...真的有點髒，尤其出門在外」、「覺得私密處是黏膜，真的沒辦法接受，摸奶是可以啦」、「手開過車門，摸過方向盤、排檔桿等等的東西，再伸進妳私密處？這樣妳可以忍？」「胸部要怎麼摸都可以，但方向盤很髒，伸進去摸不怕私密處發炎感染嗎？」「開車摸頂多隔著褲子吧，伸進去很噁心欸，那麼多細菌」。

原PO也無奈在留言串討拍，這狀況真的無解，「老公覺得是我奇怪！我因為怕吵架已經忍了10多年，所以最近我只要拒絕一定會吵架，在家氣氛都會很糟。」