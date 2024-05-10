快訊／2分鐘連兩震！09:37花蓮近海規模5地震　最大震度4級

生活中心／綜合報導
地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天上午9時37分花蓮縣近海發生芮氏規模5地震，震央在花蓮縣政府南方15.2公里處，深度10公里，屬於極淺層地震。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為4級，出現在花蓮縣鹽寮、花蓮縣花蓮市。
根據氣象署測報資料，震度4級地區為花蓮縣，震度2級地區為南投縣、台中市、宜蘭縣，震度1級地區為台東縣、桃園市、苗栗縣、雲林縣、彰化縣、新竹縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、新北市。
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資料來源：氣象署
生活中心／綜合報導
地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天上午9時37分花蓮縣近海發生芮氏規模5地震，震央在花蓮縣政府南方15.2公里處，深度10公里，屬於極淺層地震。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為4級，出現在花蓮縣鹽寮、花蓮縣花蓮市。
根據氣象署測報資料，震度4級地區為花蓮縣，震度2級地區為南投縣、台中市、宜蘭縣，震度1級地區為台東縣、桃園市、苗栗縣、雲林縣、彰化縣、新竹縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、新北市。
資料來源：氣象署
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