「路上一堆老車」他驚訝台灣人不愛換車？過來人曝背後原因

▲有網友查閱政府公開數據，發現台灣自用車更換頻率平均落在11年左右。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

許多人平時開車代步，路上也能看到不少車輛。不過，有網友疑惑，家裡車子大約10年一換，但出門常常可以看到一堆老車在路上跑，身邊也有不少親友開20年不換，讓他不禁好奇「台灣人換車頻率是不是很低？」意外引發熱議。

原PO在PTT表示，他家的車基本都是10年一換，大約開個20萬公里，但他最近發現，「其實台灣人普遍換車頻率極低，我家這種算少數」。

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他舉例，同學的爸爸開車20年，每個月2000到3000公里，認為車還能開就不想換；姨丈的休旅開了20年，即便車子有問題、不敢給孩子開，也硬是留著不換；還有嬸嬸，車子大燈已經霧化，但因為怕新車開不習慣，所以還是繼續開舊車。

原PO說，對比上述種種例子，「搞得好像我家很有錢整天在換車一樣」，但其實是因為他爸用車頻率高，年限、里程也到了，認為不換也不安全，但偏偏路上這些老車到處都是，「台灣人是不是不太換車啊？車不是開到報廢，就是開到輪子飛出去？」

對此，許多網友紛紛留言，「車子有保養有維修，根本就還好」、「除非車齡12年以上開始出現五到六萬的大修，不然都是能開就開吧」、「車沒那麼容易壞，你純粹是中了計劃淘汰的圈套」、「說實在開不壞怎麼換？車子代步用而已」、「車就負資產，除非是安全性問題或真的大修金額大於殘值」。

不過，也有人持不同看法，「越早換折價越多」、「同溫層吧，科技業這邊幾乎都新車」、「剛剛看最新一期統計也還是11年，有在用車的遇到一年兩驗都會想換車了」、「同溫層會影響你的觀察，其實換車速度幾乎可以論斷賺錢速度」、「稅金貴，車價如日韓自然換得快」、「有錢人換車就很快，窮人當然慢，台灣好像平均10年，日本5年」掀起熱議。