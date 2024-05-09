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大陸 大陸焦點 特派現場

談兩岸！520前陸委會最後一場記者會　詹志宏：關鍵是一念之間

記者任以芳／台北報導

520新政府上任之前，今（9）日是陸委會最後一場例行記者會。當被問及，「對於過去在陸委會工作，以及展望未來4年兩岸關係互動？」發言人詹志宏回答，過去30多年兩岸各自都有政治立場，最大關鍵在於「一念之間」，在「統獨」上面「咬文嚼字」，對兩岸關係沒有意義。

▲▼ 陸委會發言人詹志宏(2024.5.9)*0前最後一場例行記者會 。（圖／記者任以芳攝）

▲520前陸委會最後一場例行記者會，結束後詹志宏一邊收筆，不忘與記者互動。（圖／記者任以芳攝）

今天是520之前，陸委會最後一場例行記者會。到了問答尾聲，有媒體提問，「對於過去這段期間陸委會的兩岸工作，可否以一段話總結？對兩岸關係的未來有何期待？」

詹志宏首先說，擔任發言人的工作不容易，大家都瞭解他的責任重大，各位能夠充分的來協助配合，讓新聞發佈很順暢，十分感謝感謝陸委會同仁。

▲▼ 陸委會發言人詹志宏(2024.5.9)*0前最後一場例行記者會 。（圖／記者任以芳攝）

▲「資深知中派」詹志宏二次回鍋陸委會，對於兩岸關係事務十分熟悉 。（圖／記者任以芳攝）

詹志宏指出，自己是「第二次」回到陸委會，已很熟悉同事和許多業務，同仁也非常的專業，自己來銜接業務，也省力不少。

話鋒一轉談到對過去（8年）兩岸關係看法？詹志宏舉例，大陸有一些學者很惋惜，2016年政黨輪替，蔡總統當年在520的演說，如果（大陸方面）接下來，過去的八年的兩岸關係與互動是另外一個局面，不會像這樣。

詹志宏直言，「關鍵在於（對岸）『一念之間』，他（大陸方面）一閃，變成考試卷還沒答完，他們覺得很可惜，我覺得更可惜。」

對於兩岸關係癥結點？詹志宏也說出自己心裡感想，過去30多年兩岸都有各自的政治立場，也十分熟悉。對於統獨議題上面「咬文嚼字」，沒有實質的意義，對兩岸關係毫無幫助。

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