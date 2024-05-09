公告也提醒！禁任職中共黨政軍　陸委會：已有40人遭罰

▲ 陸委會發言人詹志宏 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

陸委會日前公布國人禁止在大陸黨政軍任職新公告，20年之後新增部分之前沒有禁止的大陸相關單位，其用意為何？以及國人被提醒之後堅持任職有無觸法疑慮？陸委會發言人詹志宏今（9）日指出，主要不是針對職責，而是是否涉及統戰以及危害台灣國安機密，從102年起已經有40個人觸法遭罰，提醒國人公告後若繼續任職，將依法來處理。

日期修正禁止國人擔任中共黨政軍職務公告，並且新增部分具政治性機關(構)、團體，於2日發布生效。由於公告有部分台灣民眾已擔任相關職務，可能造成恐慌。修正重點：一、 針對中共黨務、軍事、行政組織，依其現行架構調整，並明確例示相關組織。二、 增訂具政治性機關(構)、團體之例示（如海峽兩岸關係協會、中華全國台灣同胞聯誼會、中華全國青年聯合會及孔子學院），並將其所屬機構、事業單位、團體、辦事處、分支機構等，均納入規範範圍。

為何相隔20年「才增訂」上述大陸相關組織單位，有什麼特殊原因？詹志宏指出，「主要考量不是主要的職責，而是有沒有涉及統戰文化，以及到台灣的國家安全，但並不代表新增這些機構已經有發生具體的案例。」

詹志宏也指出，該公告有20年沒有修，大陸方面機構的改組調整職權等，也發生很多的變化，為了與時俱進，陸委會邀請各個機關主管，花很長時間收集資料與研商，最後提出定案，依照法定的程序，報行政院核准公告。

詹志宏也提醒，公告是按照法律規定，如果提醒之後，「不離開且繼續任職，將依法來處理。從民國102年到現在已經有40多個人被處罰。」

根據台灣地區與大陸地區人民關係條例（以下簡稱兩岸條例）第33條第2項規定，不得擔任中共黨政軍、或具政治性機關（構）、團體之職務或為其成員，違者可處10萬元以上、50萬元以下台幣罰鍰。

2019年國人凌友詩擔任大陸全國政協委員，遭罰50萬元，去年因擔任全國人大第14屆代表，第二次遭罰，內政部依兩岸條例裁處50萬元罰鍰；台灣媒體人曾瀞漪去年也因擔任大陸第14屆政協委員，被裁處50萬元罰鍰。

