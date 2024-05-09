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大陸 大陸焦點 特派現場

台旅遊業憂未來赴陸團也被查手機　陸委會：對岸至今無正面回應

▲▼ 陸委會發言人詹志宏（2024.5.9） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 陸委會發言人詹志宏。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

大陸國家安全部7/1實施可查旅客手機或電腦，若未來兩岸開放觀光，台灣團赴大陸是否有所影響？陸委會發言人詹志宏今（9）日指出，已經有旅行團向大陸相關單位反應，但沒有收到對方明確回應，過去海基會、海協會還能協調，現在已經是今非昔比，提醒請國人慎思赴陸之必要性，以及善用「國人赴陸港澳動態登錄」。

針對大陸日前公布兩部關於安全機關執法的相關規定，擴大執法人員調查他人電子設備相關權利，將於今年7月上路，甚至傳出已在深圳、上海提前實行，包括入境香港。外界開始疑慮若兩岸雙向開放觀光，台灣方面對國人旅行團赴陸是否有保障權益？

詹志宏首先指出，對方法規範圍很廣，難以判斷真正觸法的細則。陸委會也去年6月不斷的提醒有個案發生，並且進一步舉例曾經有學校老師被滯留在機場，遭盤查3、4個鐘頭，對方會打開手機、筆電仔細詢問。

詹志宏說，「那種時刻的心情，老師是非常的難熬，最後其他老師做法是帶新的空手機，查不到任何的資料，甚至不帶筆電。這樣交流有什麼樣的意義？值得北京思考。」

提到台灣團若未來赴陸遭查，我方有什麼應對措施？詹志宏坦言，陸委會曾和旅行業者有提醒溝通，假設帶出去30人的團，1人遭查，「要照顧29個團員，還是照顧（被查）這一個？業者也不知道怎麼處理。」

▲▼從香港進入中國大陸的遊客被要求檢查手機相簿。（圖／CFP）

▲台灣旅行業者開始擔憂未來兩岸開放觀光，如何應對大陸7/1上路的新法規。（圖／CFP）

詹志宏說，「旅行社業者有把意見反映給大陸主管部門的官員，未收到正式回應。過去兩岸協議有聯繫的窗口，海基會、海協會可以針對一些個案監督協助。如果現在發生事情，由誰來承擔協助責任，到目前為止，也沒有得到對方積極正面的回應。」

陸委會也發布新聞稿，針對「中共大幅增修（訂）國安法令，陸委會籲請國人慎思赴陸之必要性」。提醒國人應審慎面對大陸新的政治環境，慎重評估前往的必要性，否則可能被大陸主管部門認定觸犯他們國安紅線的高度風險。

該文強調，未來可能連在公共場所的穿著、配戴飾品，或是製作、傳播、散布物品，經中共認為「有損中華民族精神」、「傷害中華民族感情」，都是違反中共法令。

陸委會提醒，請國人慎思赴陸之必要性； 赴陸前可至本會「國人赴陸港澳動態登錄」系統進行登錄；提醒目前在陸生活、投資經商、求學發展之國人，務必留意相關法令規定，謹言慎行，以避免觸法遭致處罰或危及人身安全。

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