盼已故外婆「變蝴蝶參加婚禮」！新郎致詞到一半…台上一幕逼哭他

圖文／CTWANT

近日在大陸湖南，一名青年傳訊給不久前剛過世的外婆，邀請她可以變成蝴蝶來參加自己的婚禮。沒想到在婚禮當日，真有一隻白色蝴蝶在男子致詞時翩翩飛來，並停在他胸口。男子不由得情緒失控，放聲痛哭，卻又隨即拼命壓抑自己，生怕驚走了這隻寄託他對老人家思念的蝴蝶。這萬分巧合的一幕，全被婚攝鏡頭記錄了下來，在網路上引起轟動。

▲湖南一位新郎，傳訊息給過世的外婆，希望外婆變身成蝴蝶來參加婚禮，結果一隻白蝴蝶停在新郎胸口，新郎當場痛哭。（圖／翻攝瀟湘晨報）

據陸媒《瀟湘晨報》報導，現年29歲的湖南青年王展自小與外婆十分親近，兩家本來就住的不遠，外公過世後，王展的父母更是把外婆接來一起住，王展自小與外婆一起生活、一起旅遊，祖孫倆共同經歷了許多點點滴滴。王展回憶，小時候外婆每次來王展家，都會在他的鉛筆盒裡塞點零花錢；大點了每次挨揍，外婆也會第一個站出來護著他。

「外婆很愛我，我也很愛外婆。」王展如此表示。

2022年10月，王展的外婆肺部被診斷出腫瘤，醫生表示可能只有3個月的壽命，不過或許是因為家人精心地照料，接下來的日子，外婆狀態一直不錯，直到2023年10月，病情才突然加重，「她開始喊痛，腿沒力氣，還經常全身抽搐。」

考慮到外婆的身體，原本定於2024年春天才拍攝婚紗照的王展夫婦，特意將拍攝日期提前到2023年12月，總算趕上讓外婆能看到兩人的婚紗照。

王展還表示，在老人家去世前2天，王展的母親和大姨來到外婆身邊，詢問外婆是否有什麼心願沒有滿足，「當時外婆說，最大的遺憾就是不能參加我的婚禮。因為我妻子是河北人，外婆還一直叮囑我，讓我對妻子好，這樣她才安心。」

2024年年初，王展的外婆病逝。之後因思念外婆，王展經常用手機給外婆發送消息：「外婆，今天立春」、「外婆，今天大年30，外面很熱鬧」，「外婆，昨晚又迷迷糊糊夢見妳了，好想好想妳」。

▲王展的外婆病逝後，因為思念外婆，王展經常用手機和外婆發送消息。（圖／翻攝瀟湘晨報）

婚禮一周前，王展再次給外婆發消息，「外婆，如果妳想來參加我們的婚禮，妳可以變成一隻蝴蝶飛到我的肩膀上嗎？這樣我就知道是妳來看我了，如果來了，一定要多停留一下，我們都很想妳。」

5月2日，王展與妻子在湘陰舉行婚禮。本來王展沒打算提起外婆，免得自己在台上情緒失控，但當他在台上看到真有一隻蝴蝶徐徐飛來時，忍不住哽咽，「看著牠從人群中慢慢飛過來，等我講完誓詞的時候牠停留在舞臺邊緣。發現牠的時候其實很震驚，有點控制不了自己的情緒，我覺得是外婆來了，就跟大家介紹一下。」

王展說，當時父親想去捧住蝴蝶，牠就飛走了，他以為蝴蝶不會再飛回來，結果牠卻繞了一圈，落在了王展的心口上，讓他不禁痛哭失聲，但是馬上又變成小聲哭泣，「就希望蝴蝶能在我心口停留久一點。」

▲當王展在台上致詞時，真有一隻蝴蝶翩翩飛來，停在他的胸口，令他情緒徹底失控。（圖／翻攝瀟湘晨報）

這段巧合的畫面，全被現場的婚攝鏡頭記錄下來，但因婚後事情較多，直到5月5日王展的母親才提出，想將這段蝴蝶參加婚禮的影片發到朋友圈，「我們就想表明一下這場婚禮辦的很特殊，也特別有意義。後來有個也參加了婚禮的鄰居阿姨，就把這段影片轉發到網上，沒想到一下就火了。」

這支影片在網路上引起莫大的迴響，許多網友驚嘆：「原來，親人化蝶而來，不是傳說！」

還有許多網友被勾起了對親人的思念，「我記得祖父去世的那年，我在祖母的床上睡著了，迷迷糊糊間聽到祖父叫我小名，我睜開眼，真的看到祖父坐在床頭，等再清醒了，他老人家就不見了」、「我父親去世後第二年我的生日那天，所有人都忘了，包括我自己，壓根沒過生日。晚上夢見我爸笑著問我今天生日吃了什麼好吃的」、「父親去世前，說他會變成小草蜢回來看我們，結果在他離開第七天的傍晚，家裡真的來一隻草蜢，大概逗留了5分鐘。」

當然，網路上同樣有質疑的聲音，認為是胸花上塗了花蜜，蝴蝶是當場特意放的。但王展解釋，胸花不是鮮花，就是網路上買的假花，至於蝴蝶就更不可能是特意去放了。而眾多網友也無意硬要用科學找出一個合理的解釋，認為：「如果有一些事無法用科學解釋，那就交給愛吧。」

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