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獨／台中北屯清潔隊再爆聚賭案　傳未交政風處理...環保局回應了

▲才傳隊員從垃圾車摔落斷肋骨，台中北屯清潔隊再爆聚賭案。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲才傳隊員從垃圾車摔落斷肋骨，台中北屯清潔隊再爆聚賭案。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市北屯區清潔隊今才傳出去年10月有清潔隊員從垃圾車上摔落，導致肋骨斷裂住院等重大勞安事件；現又被爆料，有近10名清潔隊員遭檢舉，上班時間在休息室聚賭，賭資從數百元到數千元不等，當中除了約聘雇人員之外，還包含幹部。爆料者不滿，聚賭案疑似沒有交由政風室處理，僅交由隊長、隊員詢問，讓「聚賭者互咬」，痛批根本不符合正常調查程序。

對此環保局長陳宏益則駁斥此說法，強調該案交由政風處理，且處分5人，當中即包含班長，至於是否有「讓聚賭者輪流進辦公室互咬」，陳宏益回應沒聽過此說法。事後環保局也補充，全案中包括3名臨時工、1名隊員被記過一次，另外班長督導不周則被記申誡2次。

▲北屯區清潔隊,垃圾車。（圖／記者許權毅攝）

▲北屯區清潔隊遭到連環爆料。（圖／記者許權毅攝）

北屯清潔隊先傳出去年10月31日，一輛垃圾車在執行勤務完畢後回清潔隊洗車時，竟未檢查後方是否還有隊員站在護欄內，直接將車斗舉高，導致在護欄內的60多歲李姓女清潔隊員被升到一樓高，根據行車紀錄器影像，女清潔隊員正專心清洗垃圾車，發現車斗被升高後硬撐5秒，最後掉落摔進車槽後滾到地面，造成肋骨斷裂，要休養一年。

此外，《ETtoday新聞雲》也接獲爆料，有近10名清潔隊員，包括班長、隊員以及臨時人員等多人，從去年9月開始到今年2月，勤務結束返隊後，聚集在休息室大玩撲克牌，曾有人出聲阻止，但聚賭者都沒理會，直到內部有人看不下去才匿名檢舉，但卻交由隊長一個個將聚賭者叫進辦公室詢問，而不是交給政風調查，「讓大家彼此互咬，根本不符合正常調查程序」，且內部嚴重管理不當。事後環保局回應，一切按程序交由政風處理，且有5人受到處分。

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