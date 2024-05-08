「台灣代表處」應該改名　立陶宛總統：有助緩解與中國關係

▲立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

立陶宛3年前同意以「台灣」而非「台北」的名義設立「駐立陶宛台灣代表處」，這也導致中國和立陶宛關係緊張，北京當局甚至祭出貿易抵制。立陶宛總統瑙塞達7日表示，應該遵照國際標準，代表處應該用台北而非台灣，這也有助於緩解與中國的關係。

根據《彭博社》報導，瑙塞達（Gitanas Nauseda）受訪時表示，立陶宛「原則上歡迎」台灣設立貿易性質的代表處，但代表處應該符合國際標準，使用台北而非台灣，「這一調整可能是立陶宛與中國外交關係正常化的訊號。」

▲駐立陶宛台灣代表處。（圖／外交部）



瑙塞達對台事務的說詞多次反覆，他早在2022年1月就曾稱允許台灣以「台灣」名義開設代表處，是個錯誤；在此之前，他曾針對北京的施壓表示，立陶宛是主權獨立國家，可自行決定與哪些國家發展關係，還因北京和俄羅斯結盟而稱中國是個威脅。

立陶宛將在12日舉行總統大選，瑙塞達目前正尋求連任，與其立場相反的外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）則呼籲，各國應該結成聯盟，打擊來自中國的經濟脅迫，當初先發制人、對立陶宛採取外交降級的國家，才是該主動尋求與立陶宛「關係正常化」的一方。

另一位總統候選人、立陶宛現任總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）則說，犧牲台灣，以利與中國修復關係，不僅傷害立陶宛在其他民主國家的聲譽，更是在強力支持立陶宛友台立場的跨大西洋夥伴面前丟臉。