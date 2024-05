龍捲風強襲！美國FedEx物流大樓屋頂坍塌　50人受困

MASSIVE #Tornado #Damage caused at this FedEx Warehouse in Portage, #Michigan. #MIwx. Trucks, Semis, and other FedEx Cars tossed like toys.

Contact Curtislergner@gmail.com for licensing. pic.twitter.com/ZmoaV4VLJN — Chicago & Midwest Storm Chasers (@ChicagoMWeather) May 8, 2024

記者詹雅婷/綜合報導

美國密西根州當地7日發生龍捲風災情,聯邦快遞公司(FedEx)在當地的物流中心部分屋頂、牆壁坍塌受損,多達50人受困,在龍捲風過境之後,還有貨櫃被捲起拋飛疊在其他的貨櫃上。該州多地受災嚴重,上萬人無電可用。

華盛頓郵報、BBC等報導,龍捲風7日晚間侵襲密西根州,波蒂奇市(Portage)、卡拉馬祖市(Kalamazoo)都遭受破壞,多處建築物嚴重受損,樹木、電線桿倒下,就連聯邦快遞公司物流大樓也受到波及。美國國家氣象局(NWS)稍早針對波蒂奇居民發出警示,要求民眾立刻尋找地方掩護。

Check out this footage from Portage, Michigan, during the Confirmed Tornado Warning on Tuesday.



Watch FOX Weather for the latest updates: https://t.co/pQc3IjuGSt #MIwx #tornado pic.twitter.com/RRE2YgA7vZ — FOX Weather (@foxweather) May 7, 2024

FedEx facility in Portage, Michigan just got devastated by a huge tornado.



照片與畫面顯示,聯邦快遞公司的這棟建築物屋頂與牆面出現部分坍塌,起初大約有50人受困其中。不過好消息是,目前已確認所有人員均安,大樓順利進行疏散。聯邦快遞公司透過聲明表示,將持續密切關注事態發展,持續評估損失並展開應急計畫,「我們與密西根州波蒂奇市受到龍捲風災情影響的人同在」。

卡拉馬祖郡稍早表示,郡內7日晚間的龍捲風災情造成15至20人受到輕傷,無人死亡。波蒂奇市長透露,截至7日晚間並無人員死亡,但救援人員還在評估損失。

▼FedEx物流中心明顯受損。(圖/翻攝自X)