下體被板球擊中！11歲男童痛苦倒地「突然死亡」　奪命畫面曝光





▲男童被球擊中。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度馬哈拉施特拉邦發生一起離奇事件，一名11歲男童和朋友在球場玩板球時，生殖器意外被球砸到，痛得他立即痛苦倒在地上，突然失去知覺，朋友們嚇得把他送醫，然而被醫生宣布已經身亡。

事件2日晚間9時發生在馬哈拉施特拉邦浦那市(Pune) Lohegaon區，被親友暱稱為沙烏里亞(Shaurya)的11歲男童Shambhu Kalidas Khandve，和朋友們一起打板球時突然身亡。

網路流傳影片可看到，擔任投手的沙烏里亞，被朋友強力擊來的球打中下體，讓他痛苦摀著下體，突然就倒在地上昏迷，嚇得夥伴們紛紛衝上前幫忙，然而他一直不醒。

11-year-old boy died after a ball hit his private parts while he was playing cricket in Pune. pic.twitter.com/oxEOFiKsAb — sarthak (@sarthaktya31022) May 6, 2024

沙烏里亞被緊急送到球場附近的私人醫院後，被醫生宣布已經死亡。警方4日表示，「我們認為事件是一起意外死亡事件，已經啟動調查，我們將檢查驗屍報告，並與目擊球員交談」。

家屬表示，沙烏里亞目前就讀國小六年級，來自大家庭的他很喜歡運動，夢想未來能成為一名職業運動選手，身邊也有很多朋友，「我們失去了一個聰明的小男孩，這個事件顯示運動時採取安全防護的重要性」。