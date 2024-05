下體被板球擊中！11歲男童痛苦倒地「突然死亡」　奪命畫面曝光

▲男童被球擊中。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

印度馬哈拉施特拉邦發生一起離奇事件,一名11歲男童和朋友在球場玩板球時,生殖器意外被球砸到,痛得他立即痛苦倒在地上,突然失去知覺,朋友們嚇得把他送醫,然而被醫生宣布已經身亡。

事件2日晚間9時發生在馬哈拉施特拉邦浦那市(Pune) Lohegaon區,被親友暱稱為沙烏里亞(Shaurya)的11歲男童Shambhu Kalidas Khandve,和朋友們一起打板球時突然身亡。

網路流傳影片可看到,擔任投手的沙烏里亞,被朋友強力擊來的球打中下體,讓他痛苦摀著下體,突然就倒在地上昏迷,嚇得夥伴們紛紛衝上前幫忙,然而他一直不醒。

11-year-old boy died after a ball hit his private parts while he was playing cricket in Pune. pic.twitter.com/oxEOFiKsAb