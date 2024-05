2男互砍！他遭斷手超淡定　默默「撿起左手掌」閃人

▲黑衣男冷靜撿起自己被砍斷的左手掌後離開。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

多明尼加共和國(Dominican Republic)2名男子在街頭持刀互砍,其中一人被砍斷手掌,卻仍持續攻擊對手,直到搏鬥結束後,才默默撿起自己掉在馬路上的手掌,冷靜離開現場,而上述過程都被鏡頭拍下。

根據畫面,黑衣男的左手手掌被斬斷噴飛,但他似乎毫不在意,依然持續揮刀,直到把白衣男逼到跌倒、又重新爬起來反擊後,才小跑步撤退。在那之後,2人似乎都無意繼續打鬥,黑衣男又返回現場,彎腰撿起自己的左手掌,冷靜地步行離去。

WARNING: GRAPHIC VIDEOTwo men got into a sword duel down in the Dominican Republic ... and one guy LOST A HAND. Read the full story: https://t.co/Hzj3qTVEHA pic.twitter.com/nWO0kbTgfW