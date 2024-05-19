2男互砍！他遭斷手超淡定　默默「撿起左手掌」閃人

▲黑衣男冷靜撿起自己被砍斷的左手掌後離開。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

多明尼加共和國（Dominican Republic）2名男子在街頭持刀互砍，其中一人被砍斷手掌，卻仍持續攻擊對手，直到搏鬥結束後，才默默撿起自己掉在馬路上的手掌，冷靜離開現場，而上述過程都被鏡頭拍下。

根據畫面，黑衣男的左手手掌被斬斷噴飛，但他似乎毫不在意，依然持續揮刀，直到把白衣男逼到跌倒、又重新爬起來反擊後，才小跑步撤退。在那之後，2人似乎都無意繼續打鬥，黑衣男又返回現場，彎腰撿起自己的左手掌，冷靜地步行離去。

WARNING: GRAPHIC VIDEOTwo men got into a sword duel down in the Dominican Republic ... and one guy LOST A HAND. Read the full story: https://t.co/Hzj3qTVEHA pic.twitter.com/nWO0kbTgfW — TMZ (@TMZ) May 16, 2024

當地媒體報導，這場鬥毆14日發生在聖佩德羅-德馬科里斯（San Pedro de Macorís）一間加油站門口，2名男子實際上是朋友，卻為了一名女性產生嫌隙，甚至打架互砍。

據悉，黑衣男子事後前往醫院急救，但目前尚不清楚，他的手掌是否能夠順利接回去，也不清楚白衣男是否面臨任何指控。