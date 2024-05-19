南韓「爭議領土」獨島褐鼠暴增　登島繁衍途徑成謎

▲南韓海警隊員於2019年8月14日光復節前夕在獨島向國旗致敬。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

獨島在行政區劃上隸屬於慶尚北道鬱陵郡鬱陵邑獨島里，是南韓實際控制的島嶼，距離鬱陵島東南方87.4公里、距離韓半島（朝鮮半島）慶尚北道蔚珍郡也有200多公里。然而，日前南韓環境監管單位發現，獨島竟然出現擅長挖洞破壞環境的褐鼠，且數量急遽增加，成為島上唯一的哺乳類動物。

根據《韓聯社》，南韓環境部大邱地方環境廳今（19）日指出，預計至明年5月底前將瞭解獨島島上褐鼠的棲息現況，並擬定相關驅鼠與管理方案，只不過雖然當局早已認知到獨島的鼠害問題，卻因為獨島本身的地理位置與交通不便，導致相關單位難以推動驅鼠作業。

獨島為南韓第一號特定島嶼、同時也是天然保護區域，從2010年的生態健監控報告可以得知，褐鼠（Rattus norvegicus）首次被發現陳屍在西島上的礫石，至於東島則是從2015年開始發現褐鼠的蹤跡。

▲2021年南韓在獨島上設置的紅外線感測器，捕捉到褐鼠的身影。（圖／大邱地方環境廳）

根據2021年時的統計和推算，獨島約有100至150隻褐鼠。去年的獨島生態監控報告書則指出，除了人類和獨島警備隊所飼養的驅鬼犬（Sapsali），以及東島附近去年3月觀測出的一隻黑叉尾海燕（Oceanodroma monorhis）以外，褐鼠為獨島上唯一的哺乳類動物。

從去年3次的現場實況調查來看。第一次時，在東島上的獨島警備隊太陽能發電廠、直升機升降場、領海地點標記石等7處地點發現褐鼠的排泄物，其中太陽能發電廠周圍更可以發現褐鼠挖的洞；至於在西島的5處地點，也能發現褐鼠的排泄物。

南韓在獨島設置5台無人紅外線感測器，從去年5至10月拍攝的2萬9410張影像分析，出現褐鼠的影像達716張。大邱地方環境廳關係人士分析，「獨島褐鼠的棲息密度逐漸提高」。

▲獨島上設置的捕鼠箱，捕捉到褐鼠。（圖／大邱地方環境廳）

報導指出，儘管獨島距離鬱陵島87.4公里、距離慶尚北道蔚珍郡更多達200公里，褐鼠卻還是能進入獨島，推測可能是透過運送乘客與貨物的船隻，才讓擅長在島嶼附近游泳的褐鼠，能夠有機會登上獨島繁殖。

據悉，褐鼠長年躲藏在水溝、排水口、下水道、廢水桶、垃圾廚餘桶，因此所帶病菌甚多，且擅長挖出大規模而複雜的地洞系統做為藏身處，宛如巴勒斯坦激進組織哈瑪斯，其以雜食維生，且雖然視力較弱，卻擁有發達的嗅覺、味覺、聽覺、觸覺，而一隻母鼠一年內可以生育460隻幼鼠，對於生態擁有強大破壞力。