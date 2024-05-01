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公車司機路邊打野戰！女伴「跪地吞吐照」外流　男遭公司開除

▲▼公車司機在車旁激戰遭革職　　畫面曝。（圖／翻攝自臉）

▲司機就站在公車旁與女伴發生性行為。（圖／翻攝自臉書）

記者王佩翊／編譯

英國一名公車司機被目擊在一輛雙層巴士旁與另一名女性戶外「大打野戰」。而相關照片在網路上瘋傳後，客運公司緊急出面回應，強調已將該司機解雇，而警方也根據公然猥褻罪嫌啟動調查，同時鎖定2名涉案男女。

根據《每日星報》報導，一名匿名網友在臉書公開了一張荒謬照片，圖片中清晰可見有一名穿著反光背心的男子站在雙層巴士的旁邊，另一名女子則是蹲在草地上替他口愛。

據了解，照片是在3月22日拍攝於諾福克郡的大西洋大道上。而當時天色昏暗，疑似是在公車收班後所拍攝。照片在網路上瘋傳後，由於嚴重違反公然猥褻罪，因此警方隨即展開調查，並根據圖中的公車車牌號碼、車型、外觀等鎖定公車司機及其所屬的客運公司。

諾福克郡警方表示，經調查，已鎖定涉案的2名男女，並要求兩人到案說明，同時發出警告。報導指出，該公車司機所屬於「First」客運公司，First東英格蘭分公司的發言人也宣布，已經解雇該名司機。

First強調，「我們已經對此事展開調查，目前可以確定，涉案員工已經不在我們公司工作。我們要求所有員工都必須表現得體且符合公司政策與價值觀。」

事實上，在英國，大多數的雙層巴士都安裝近12台分別朝向內外的攝影機，但目前尚不清楚事發當時這些攝影機是否有在運作，First也未公開相關畫面。

 
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