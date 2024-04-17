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全球「最適合遠距辦公」城市排行出爐！　台北擠進前10名

▲▼台北在今年全球安全城市排行第24名。（圖／CFP）

▲台北「全球適宜遠距辦工城市」評估中排行第8名。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

自從全球經歷新冠疫情後，工作形式出現非常大的變化，企業更容易接受員工在住家或其他地方「遠距辦公」。日前，某人力資源平台針對全球城市評估其是否適合遠距工作以及排名，其中西班牙首都馬德里奪冠，而台北則排第8名，受訪民眾認為馬德里擁有方便的大眾運輸。

根據美媒CNBC，全球人力資源平台「Remote.com」日前公布全球最適合遠距工作的前100大城市排名，評分標準為生活品質、治安、網路基礎設施與是否適宜旅行，以及該國當前的經濟因素等狀況，如是否面臨通貨膨脹等，至於是否提供數位遊牧簽證（目前有50多國提供）也在評估範圍。

評估結果顯示，西班牙首都馬德里以低廉的房租與便利舒適的大眾交通運輸，獲選為「全球最適宜遠距工作城市」，至於第2名則為鄰國葡萄牙馬德拉群島，第3名為加拿大多倫多、第4名為紐西蘭奧克蘭、第5名為日本東京、第6名為法國巴黎、第7名為美國緬因州最大城市波特蘭、第8名為台灣台北。

而第9名至第10名則分別為瑞典斯德哥爾摩和冰島首都雷克雅維克。

該份報告指出，在評估中奪冠的馬德里針對自由職業者和遠距工作者，提供低稅收率和外籍人士簽證選擇，且西班牙當局也為「國際遠距工作者」提供數位遊牧簽證服務。

至於排行第2的葡萄牙馬德拉，則為遠距工作者提供有競爭力的稅率、慷慨的居住選擇，以及專為數位遊民打造的共同生活與工作空間，和蓬勃發展的創業社區，總體來說，葡萄牙近年來已經成為吸引美國人前來工作的熱門選項，且葡萄牙外國居民人數創下歷史新高。

排名第3的加拿大多倫多則在治安、生活品質、活動、經濟成長方面上的評估名列前茅，吸引來自全球各地的新移民，多倫多約半數的居民來自加拿大以外的國家。

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