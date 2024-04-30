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席次未過半！　索羅門群島親中總理「不尋求連任」

▲▼ 所羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／達志影像／美聯社）

▲索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞不尋求連任。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

南太平洋島國索羅門群島的國會大選於17日落幕，但包括目前的政府在內，並無政黨獲得足夠席次以組成政府。現任親中總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）宣布，他不會尋求連任，其所屬政黨將轉而支持前外交部長馬內萊（Jeremiah Manele）。

根據《衛報》報導，蘇嘉瓦瑞所領導的「我們的黨」在（OUR）大選中僅取得國會50席中的15席，未能獨立組閣，因此必須尋找可能的盟友以繼續執政。索羅門群島的2個主要反對黨已於27日達成聯合協議，將與蘇嘉瓦瑞競爭組建政府。

這次的選舉是蘇嘉瓦瑞自2022年與中國簽署安全協議以來首次選舉，由於對地區安全有潛在影響，所以這次選舉特別受到中國、美國和澳洲的密切關注。

蘇嘉瓦瑞雖然勉強保住席次，但他29日在記者會中指出，他不會成為新任總理的候選人，並提到他的政府持續受到來自美國和西方盟友的壓力，「地緣政治正在發揮作用，我們在2019年做出了一個非常重要的決定。」意即與台灣斷交。

蘇嘉瓦瑞的政黨轉向支持前外交部長馬內萊，馬內萊也說，若他當選總理，將繼續履行相同的外交政策基礎，「所有人都是朋友，不與任何人為敵。」

另一方面，反對黨陣營則希望減少中國的影響力，四個反對黨已經結盟爭取執政權，但目前僅取得20席，仍需更多支持才能組成政府。

索羅門群島總理候選人提名將從29日開始，議員們預計於5月2日進行提名投票。

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