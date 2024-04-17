索羅門群島「與台斷交後」首次大選　結果牽動太平洋局勢

▲太平洋島國索羅門群島17日舉行國會大選。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

太平洋島國索羅門群島17日舉行國會大選，由於當地行賄問題嚴重，因此投票前一晚又被稱作「惡魔之夜」，但這並非本次選舉引發國際關注的主因，而是本次選舉關乎著中國和美國在南太平洋的地區影響力。

根據BBC報導，本次選舉是索羅門群島將外交轉向北京後的首次選舉，儘管當地行賄問題嚴重，從現金到糧食都能作為賄賂手段，但外界關心的並非此事，而是在中美外交角力上，這個南太平洋島國發揮關鍵作用。

為何中國是本次選舉關鍵議題？

這次大選是索羅門群島將外交策略轉向北京以來，首次舉行國會選舉；南太平洋地緣政治研究員卡瓦諾（Ed Cavanough）表示，這次投票可視為選民是否同意現任總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）的外交政策。

索羅門群島是世上最低度開發的國家之一；由澳洲領導的索羅門群島區域援助團（Regional Assistance Mission）從2003年開始在該國協助發展，直至2017年才結束任務離開。

蘇嘉瓦瑞在2019年與台灣斷交，轉而支持北京「一個中國」原則，接著又在2022年和中國簽署一項安全協議，但內容至今未曝光；有傳言指出，該協議准許中國在當地建立軍事基地。儘管蘇嘉瓦瑞否認這項說法，但仍替包含美國、澳洲在內的盟國敲響警鐘。

蘇嘉瓦瑞表示，自與中國達成協議以來，來自北京的投資和援助不斷進入該國，帶來了新的體育館、道路和其他基礎建設。蘇嘉瓦瑞明確表示，不喜歡傳統夥伴澳洲和美國，若他再次勝選，將會進一步加強和中國的關係。

不過，反對派領袖蘇達尼（Daniel Suidani）指出，「過去5年中國參與了很多事，現階段確實令人擔憂。」蘇達尼擔心金援有天會有附帶條件，而他也是少數拒絕兌現中國支票的省級領導人之一，傾向與傳統安全夥伴澳洲和美國重建關係。

▲索羅門群島70萬人口中，有80％的國民分散居住在首都以外的900個不同島嶼上。（圖／路透）



索羅門群島的投票難題

索羅門群島70萬人口中，有80％的國民分散居住在首都以外的900個不同島嶼上，大多數人生活的村莊沒有電力、醫療援助和基本交通。目前投票箱和選票已透過船隻、飛機和直升機送到許多偏遠村莊，選民會在當地時間17日上午7至下午4時進行投票。

這次投票預計會選出50名國會議員，而索羅門群島的政黨幾乎沒有固定，有100多位候選人是獨立參選；選舉結束後各當選人會進行談判，建立執政聯盟，議員們再投票選出新任總理。

分析人士指出，除了地緣政治外，這次選舉對這個有暴動和政變歷史的國家來說，意義非常重大。索羅門群島2021年爆發過政治動亂，當時抗議者試圖燒毀總理的住所，因為他們對於政治階層的腐敗、貧困和外交態度轉變感到憤怒。