恐怖植牙！牙醫用力過猛「螺絲釘捅穿頭骨」...直接插大腦

▲手術過程中，牙醫因用力過猛，竟將一根螺絲直接「釘入頭骨」。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

土耳其日前發生一起恐怖醫療事故！一名40多歲男子在接受植牙手術時，牙醫疑似用力過猛，直接將一根螺絲釘插入患者的頭骨，連忙將其送往大醫院急救。

根據外媒《Haber7》的報導，土耳其40歲男子拉馬贊耶爾馬茲（Ramazan Yılmaz）育有兩個孩子，他在布爾薩擔任工廠工人，近期因為牙齒問題，前往尼呂費爾區的一家私人牙科診所接受治療，而牙醫師在檢查後告訴他，由於牙齒鬆動，他需要拔牙，並建議他進行植牙手術。

然而在手術過程中，醫師疑似在植牙時用力過猛，意外將一顆螺絲釘插入了拉馬贊的頭骨，導致他痛苦不堪，牙醫告訴助手，手術中使用的設備壞了，並立即為拉馬贊拍攝X光片來確認螺絲釘位置，迅速將他送往醫院，所幸拉馬贊在接受了數小時的手術後得以獲救，住院幾天後順利出院。

不過拉馬贊對於牙醫師相當不滿，聲稱醫生在把他留在醫院後便逃走了，「當醫師發現情況嚴重時，帶我去了烏魯達大學醫院急診科，然後就離開了，後來檢查發現螺絲釘已經損壞了。」他也指責牙醫在急救過程中沒有給予適當的幫助，甚至拒絕退還他所支付的手術費用，「我希望有關當局和州官員能處理這個問題，我有兩個孩子，如果我出事了，牙醫可以負責嗎？」

對此，牙醫則表示該事件是由於醫療併發症所導致，然而拉馬贊對這種解釋難以接受，決定對牙醫提出訴訟，並要求退還手術費用。不過這起幫助拉馬贊取出腦中螺絲釘的手術也被刊登到美國的文獻雜誌中，並成為當期主題。

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