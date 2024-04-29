日本電車癡漢變種了！「隔空性侵」躲避法律責任　女偶像也受害

▲在日本，電車癡漢偷拍案件層出不窮，女子偶像池川葵(左)也曾遇過。（翻自IG）

圖文／鏡週刊

日本電車癡漢似乎有「變種」趨勢，有越來越多受害人指出，遭電車遭遇癡漢，已經不像過去被摸臀性騷等肢體接觸，取而代之的是視姦、吹氣等精神上的性騷性侵折磨。

日本近期出現的新社會問題，就是「變種型電車癡漢」，有越來越多受害人報案指出，在電車上遭癡漢緊緊盯著身體「視姦」，或者是靠近被害人在耳邊吹氣、聞嗅，或做性暗示舉動，還有癡漢在車站內緊緊跟蹤。但這些癡漢已經不像過往，會直接碰觸受害人身體，而是「隔空性侵」，滿足自己意淫性欲，卻讓被害人感到極大的精神折磨與不舒服。

據《ABEMA TIMES》報導，一名女子偶像池川葵就表示，她在2年前就已經遇過這種「變種癡漢」，被癡漢死死盯著身體，讓她感受到相當大的壓力與不舒服。池川葵說，她的化解方法之一就是「正面對決」，如果她發現癡漢侵犯到她，她就會大聲在現場指責，讓對方感到懼怕。

▲現在日本電車癡漢出現新型態，故意靠近被害人「意淫」。（翻自日本雅虎）

池川葵也說，女性所遇到的恐懼，是很多男生無法想像的，例如她都儘量搭計程車來保護自身安全，甚至不敢自己單獨一個人，跟一個男生一起搭電梯。池川葵說，她已經很儘量保護自己，但她這2年下來，也報案4起性騷性侵案件，所以她相信，平時經常仰賴電車或徒步的女性，可能遭遇癡漢的狀況會更多。

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