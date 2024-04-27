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美國校園反戰「挺巴勒斯坦示威」蔓延50校　近600人被捕

▲▼ 美國大學校園的反戰示威延燒，全美已至少50所院校出現挺巴勒斯坦紮營示威。（圖／路透）

▲全美已至少50所院校出現挺巴勒斯坦紮營示威，截至26日近600名示威者被捕。（圖／路透）

中央社紐約26日綜合外電報導

美國大學校園的反戰示威延燒，全美已至少50所院校出現挺巴勒斯坦紮營示威，截至26日近600名示威者被捕，情勢不見降溫。有學者呼籲慎用軍警力量避免流血。

美國大學校園畢業季將屆，然而當前多所大學內挺巴勒斯坦示威如火如荼。4月18日紐約市警局進入哥倫比亞大學校園逮捕100多名示威者後，包括波士頓大學、北卡羅來納大學教堂山分校（UNC-Chapel Hill）等多校群起聲援；麻省理工學院、紐約大學及加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）都出現校內紮營和示威。

示威蔓延 常春藤聯盟名校到各州立大學

這波校園反戰、挺巴示威近日蔓延，從常春藤聯盟（Ivy League）名校到各州立大學已至少50所校院出現紮營示威。哥倫比亞大學、耶魯大學是首波，學生與示威者要求加薩停火、校方應揭露與以色列及美國軍火商間的關係並劃清界線。

南加州大學（USC）在24日有數十人被捕後，校方以因應示威改採新的安全措施為由，取消5月10日的畢業典禮，校內高年級生繼2020年COVID-19疫情後再次經歷畢典喊卡；哥倫比亞大學宣布學年結束前的剩餘課程改為線上，也彷彿回到疫情時期。

包括彭博（Bloomberg News）在內的美媒彙整統計發現，截至26日有近600人因校園示威被捕，包括紐約大學120人、哥倫比亞大學111人、愛默生學院（Emerson College）108人、南加大93人、德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）57人、耶魯大學48人、印第安納大學33人、艾莫瑞大學（Emory University）28人。

德州出動國民兵 被捕者不乏教職員

哥倫比亞大學校長夏費克（Minouche Shafik）要求學生應在27日前撤除校內所有的宿營帳篷；德州州長艾波特（Greg Abbott）25日召來州國民兵驅逐德州大學奧斯汀分校內的示威者，艾莫瑞大學被捕者裡還不乏教職員。

這波示威也在全美激起校園言論自由與維持秩序間的熱烈論辯，有人憂心示威活動出現反猶主義、支持哈瑪斯（Hamas）等口號與內容，不過發起示威的學生組織強調他們訴諸和平、反對任何形式的偏執。

奧克蘭大學（Oakland University）專研學運的學院院長卡瑞（Elaine Carey）指出，紮營式的抗議在大學校園裡不常見，從歷史來看靜坐和占據校內建築更為流行，像1968年抗議越戰的哥倫比亞大學學生就佔據5座校內建築，導致700多人被捕。

華盛頓郵報刊出在美國海軍官校（USNA）教歷史的學者范德馬克（Brian VanDeMark）投書，舉1970年肯特州立大學（Kent State University）流血事件，呼籲訴諸鎮壓校園示威的政治人物應謹言慎行。

學者籲記取1970年鎮壓肯特州大血案 避免升溫

1970年5月4日，當時國民兵進入俄亥俄州肯特市的肯特州大驅逐反對越戰的示威學生，開槍打死4名學生，9名學生受傷，有人終身殘廢，在全美引起400萬學生罷課，上百所校院與中學關閉。

范德馬克說，當時州長羅茲（Jim Rhodes）由於兩屆做滿無法連任，尋求共和黨提名角逐聯邦參議員，想靠平息全州校園騷亂拉抬聲勢，最後導致流血。他認為現任參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）、德州州長艾波特等呼籲動武驅逐示威的政治人物，應以羅茲為鑑。

范德馬克強調，具有觀念與洞察力處理受憲法保障表達異議者的是大學校方而非各州當局和武裝部隊。大學校院行政人員的目標應是同時確保學生安全與公民參與，這是各方應從肯特州大流血事件學到的教訓。

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