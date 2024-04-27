少搭電梯！48萬人研究曝「爬樓梯活更久」　心血管死亡風險降近4成

▲新研究發現，在生活中經常選擇爬樓梯的人，死於心血管疾病的風險降低將近4成。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國東安格里亞大學（University of East Anglia）博士帕多克（Sophie Paddock）26日在歐洲預防心臟病學協會年度大會「ESCPrev 2024」上發表的研究結果稱，與搭乘電梯的人相比，經常爬樓梯的人因心血管疾病死亡的風險大大降低39%。該研究使用的數據涉及48萬名成年人。

綜合美媒Newsweek與韓國日報報導，帕多克在ESCPrev 2024上發表了題為《爬樓梯對於心血管益處的評價：系統性的研討與統合分析》的研究論文，團隊分析了涉及48萬479名35歲至84歲族群的9篇研究後，發現比起不爬樓梯而選擇搭電梯的人，在生活中實踐爬樓梯的人因所有因素死亡的風險降低了24%，因心血管疾病死亡的風險更是大幅降低了39%。

另外，研究還發現，爬樓梯也與降低罹患心臟麻痹、心力衰竭、腦中風在內等心血管疾病的風險有關。研究團隊指出，這項研究的結果與爬樓梯的階數、登階速度無關，研究對象不僅包含身體健康的人，也包含有心臟麻痺與周邊動脈疾病病史的族群。

但據悉，全球平均每4個人之中，只有1人平時的運動量有達到世衛組織（WHO）建議標準，而身體活動量不足的人比起有充分運動的人死亡風險將增加20%到30%。

帕多克表示，「即使是短暫的身體活動也會對健康產生良好的影響，而短時間的爬樓梯在日常生活中很容易實踐。如果能夠在樓梯和電梯中自行選一種，那就選擇走樓梯，因為這樣對心臟健康更有幫助。」

▼運動量不同者死亡風險比較。（製圖／記者葉睿涵）